نگاه متفاوت کارگردان برای بازی در "چشم" ترغیبم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نازنین فراهانی علاوه بر فیلم "چشم" به کارگردانی جمیل رستمی در فیلم "خانه پدری "هم ایفای نقش کرده بود که بنا به دلایلی کیانوش عیاری ترجیح داد خانه پدری در این دوره از جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته نشود از همین رو نازنین فراهانی با ابراز تاسف از جا ماندن فیلم عیاری از جشنواره فیلم فجر ، از کم و کیف بازی در فیلم "چشم" گفت.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: نگاه متفاوت به نقش‌هایی که انتخاب می‌کنید بیانگر تفکر و خواست متفاوت شما از صنعت سینما است، کمی درباره چرایی بازی در نقش افسانه در فیلم "چشم" بگویید؟

- نازنین فراهانی: از زمانی که فعالیت در عرصه بازیگری را آغاز کردم نوعی نگاه ایده آلیستی در سینما را دنبال می‌کردم و معتقد هستم که بیش از اینکه سینما صنعت باشد یک هنر ناب تصویری است و به دنبال این نگاه بود که فیلم‌هایی مثل "تهران ساعت هفت صبح"، "از کنار هم می‌گذریم" را بازی کردم و به دنبال بازی در آثاری از این دست بود که فیلمنامه‌های مختلفی برای بازی به من پیشنهاد شد اما به دلیل دور بودن از فضای سینمای هنری بازی در فیلم‌های پیشنهادی را نپذیرفتم، البته این مرزگذاری که برای خودم قائل هستم در دراز مدت به ضرر من تمام شد اما اهمیت نداشت چون من انتخابم از بازی در سینما را کرده بودم.

* چه اتفاقی افتاد که بازی در فیلم جمیل رستمی را پذیرفتید؟

- تنها عاملی که انگیزه من برای بازی در این فیلم شد نگاه متفاوت جمیل رستمی در آثاری بود که پیش از این ساخته بود و در این میان من فیلم "مرثیه برف" را خیلی دوست داشتم و معتقدم این فیلم و فضایی که به بیننده ارائه می‌کرد قابل رقابت با سینمای جهان است و درست به همین دلیل بود که با وجود کوتاه بودن نقش پذیرفتم که کاراکتر "افسانه" را بازی کنم.

*هر بازیگری دوست دارد که در نقش‌های بلند و یا حتی در سینمای تجاری دیده شود اما به نظر می‌رسد شما عمدا قصد دیده شدن ندارید، چرا؟

- به نکته درستی اشاره کردید به اعتقاد من این گونه انتخاب برای بازی در فیلم‌های خاص و متفاوت با حرفه بازیگری در تناقض است و من این تناقض را بسیار دوست دارم، البته درفیلم "از کنار هم می‌گذریم" قرار نبود به طور کلی دیده نشوم اما به دلیل حفظ وجه هنری فیلم در تدوین اینگونه شد، اما در فیلم "چشم" را به دلیل متفاوت بودن کاراکتر افسانه دوست داشتم که بازی کنم .

نازنین فراهانی در نمایی از "خانه پدری"

*جمیل رستمی برای نخستین بار است که فیلمی در فضای شهری کارگردانی کرده است، فیلمنامه این فیلم از نظر شما چطور بود؟

- فیلمنامه در نگاه کلی خوب بود اما وقتی فیلمنامه را خواندم پیشنهاد دادم که روی آن کار شود و از آنجا که من فیلمنامه هم می‌نویسم حساسیت روی این موضوع داشتم در نتیجه قرار شد دور خوانی شود و در این دورخوانی‌ها هریک از بازیگران نظر خودشان را دادند و فیلمنامه نهایی بازنویسی شد و خوشبختانه جمیل رستمی هم با خوشرویی استقبال کرد و معتقد بود که وجود چندین فکر مختلف در ارائه یک کار جمعی می‌تواند موفق عمل کند، البته این کارگردان در طول کار به بازیگر خود اجازه اظهار نظر و یا حتی تغییر در صحنه می‌دهد که به نظر من این نوع برخورد از نگاه باز رستمی به سینما نشات می‌گیرد.

*کاراکتر افسانه در طول کار چطور تعریف شده بود؟

- افسانه حضور کم رنگی در طول کار داشت و من سعی کردم علیرغم حضور اندک به لحاظ کیفی نقش متفاوتی را ارائه دهم و معتقدم که خیلی خوب از آب درآمد.

* سئوال آخر بازی در فیلم "خانه پدری" را چطور ارزیابی می‌کنید؟

- کار با کیانوش عیاری بیش از هر عنوانی برای من اهمیت داشت من در این فیلم نقش زنی 40 ساله را بازی می‌کنم که تا سن 58 سالگی این کاراکتر با گریم‌های مختلف حضور دارم و خیلی دوست داشتم که این فیلم نمایش داده شود و در آن دیده شوم.