گازوئیل و دیزل زیستی به یک اندازه بر سلامت انسان اثر می گذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه بهداشت عمومی و آژانس آب و هوا و آلودگی در نروژ در یادداشتی که به وزارتخانه های بهداشت و محیط زیست این کشور ارسال کردند توضیح دادند که 7 درصد از دیزل زیستی با دیزل فسیلی (گازوئیل) مشترک است و احتمالا خطر آن بر روی سلامت انسان کمتر از خطرات استفاده از گازوئیل نیست.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "هنوز نیاز است که برای ارزیابی تاثیرات 20 درصد دیگر از ترکیبات به کار رفته در دیزل زیستی بر روی سلامت عمومی و مخلوط این سوخت با انواع دیگر سوختهای زیستی تحقیقات بیشتری انجام شود و به خصوص فاکتورهای فیزیکی و فنی مرتبط با شرایط ویژه هر کشور به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند."

تاکنون مطالعات مختلفی درباره اثرات گازوئیل مخلوط بر روی انتشار گازهایی چون دی اکسید نیتروژن (NOx) انجام شده است.

بیشتر این گزارشات نشان می دهند که انتشار دی اکسید نیتروژن در اثر استفاده از این سوختها کمی افزایش می یابد اما این افزایش به نوع سوخت زیستی و فناوریهای موتور خودرو بستگی دارد و به خصوص گسترش ابعاد و تعداد این ذرات می تواند در سوختهای زیستی ترکیبی تغییر کند.

براساس گزارش PhysOrg، به گفته این محققان آگاهیهای علمی در این عرصه بسیار محدودند، با وجود این ارزیابیهای کلی نشان می دهد که تفاوت چشمگیری میان گازوئیل فسیلی و دیزل زیستی وجود ندارد.