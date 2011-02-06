به گزارش خبر گزاری مهر، بیست وچهارمین‌کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با موضوع "راهکارهای اندیشه‌ای و کاربردی تحقق تقریب مذاهب اسلامی" در تهران برگزار می‌شود که در آن جمعی از متفکران و اندیشمندان اسلامی از 65 کشور جهان حضور دارند.



دراین کنفرانس متفکران و اندیشمندانی از کشورهای آلمان، روسیه، اندونزی، عراق، لبنان، عربستان، تایلند، الجزایر، یونان، آمریکا، استرالیا، دانمارک، عمان، قطر، کویت، مصر و دیگر کشورها حضور دارند.



در بیست و‌چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی، مقالاتی با موضوعات "راهکارهای اندیشه‌ای و کاربردی در زمینه تقریب مذاهب اسلامی" ارائه می‌شود.



همچنین اشاعه منطق گفتگوی بین مسلمانان با معیارهای قرآنی، تحکیم مبانی و ارزش‌های تقریب در مطالعات و بررسی‌های مختلف، آگاه سازی نخبگان و توده‌های مردم در ایجاد فرهنگ تقریب و اشاعه روحیه الفت و برادری میان قشرهای امت، کنترل روند صدور فتوا و اختصاص آن به مجتهدین بزرگ، اهتمام به روند اجتهاد گروهی، تشویق تأسیس نهادها و مؤسسات تقریبی و وحدت طلب در همه ابعاد تبلیغی، اجتماعی و تربیتی در همه جا نیز از دیگر مباحث این کنفرانس اعلام شده است .

کوشش‌های مشترک و پیگیر جهت اتخاذ مواضع یگانه در برابر مسائل سرنوشت‌سازی چون اجرای شریعت اسلامی، رویارویی با چالش‌های بزرگ و مقدم دانستن مصلحت و منافع عمومی‌ بر مصلحت‌های خاص از دیگر موضوعات مورد بحث اندیشمندان شرکت‌کننده در این کنفرانس بین‌المللی است.