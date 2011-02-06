سید عباس آقا کوچکی پس از پیروزی در برابر دانشگاه آزاد تهران در هفته یازدهم دور رفت مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور که با دو ساعت و نیم تأخیر در تالار بسکتبال آزادی تهران برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، بیان داشت: بازی در مقابل تیم دانشگاه آزاد تهران بسیار مهیج و خوب بود و بازیکنان تیم راه و ترابری قم به خوبی توانستند در برابر این تیم ظاهر شوند.



بازی در مقابل دانشگاه آزاد تهران سنگین و حساس بود



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران دارای دو بازیکن خارجی خوب که امروز بسیار عالی درخشیدند و همچنین کادر فنی با تجربه می‌باشد و بازی در مقابل چنین تیمی بسیار سخت و سنگین می‌باشد و سرانجام با تلاش‌، کوشش و کار تیمی توانستیم پیروز میدان باشیم.



سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم اضافه کرد: شروع بازی تیم راه و ترابری در مقابل دانشگاه آزاد بسیار خوب بود و بازیکنان تیمم به خوبی توانستند دفاع کنند و تاکتیک‌های خود را در زمین بازی اجرایی کنند.



وی بیان داشت: بازی بسیار حساس و نزدیکی بود و هر دو تیم پا به پای یکدیگر تا آخر دقایق بازی سخت رقابت کردند سرانجام با شروع خوب و متقدرانه توانستیم نسبت به حریف برتری پیدا کنیم.



وی با بیان اینکه تیم دانشگاه آزاد تهران در مقابل تیم بسکتبال راه وترابری قم به خوبی ظاهر شد اظهار داشت: میتوان گفت این بهترین بازی دانشگاه آزاد در طول بازی‌های گذشته خودش بوده است و امروز به خوبی در مقابل تیم راه و ترابری قم ظاهر شد.



وی اضافه کرد: تیم بسکتبال راه وترابری قم بار دیگر توانست برای شهر مقدس قم در بازی خارج از خانه افتخار آفرینی کند و این افتخاری بزرگی برای شهر قم می باشد.



سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم گفت: امیدورام مسئولان قم از این تیم به خوبی حمایت کنند تا بازیکنان و اعضای تیم راه و ترابری قم در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر کشور دچار مشکل و افت روحی نشوند.



آقا کوچکی با اشاره به اینکه حدود 500 تماشاگر از این دیدار استقبال کردند اظهار داشت: از 500 نفر حاضر در تالار حدود 200 نفر از تماشاگران قمی بودند و از حمایت و تشویق های بی امان این افراد ورزش دوست در طول جریان بازی بسیار تشکر می‌کنم که همواره یار و یاور این تیم و بویژه ورزش استان قم بوده‌اند.



سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم بیان داشت: بازیکنان تیم راه و ترابری قم بعد از سه روز استراحت دوباره تمرینات خودشان را برای دور برگشت مسابقات شروع خواهند کرد.



لازم به ذکر است کوارتر نخست بازی 18 به 28 به سود تیم راه وترابری قم کوارتر دوم 21 به 20 و همچنین کوارتر سوم 27 به 17 به سود دانشگاه آزاد تهران و کوارتر آخر نیز 16 به 20 با نتیجه کلی 75 به 72 به سود تیم بسکتبال راه و ترابری قم به پایان رسید.



شایان ذکر است تیم بسکتبال راه و تربرای قم در هفته یازدهم دور رفت مسابقات لیگ برتر کشور با 11 بازی ، 9 برد توانست بیست امتیازی شود و تیم دانشگاه آزاد تهران نیز با 11 بازی و چهار برد همچنان 14 امتیازی است.