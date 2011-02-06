به گزارش خبرنگار مهر، ‌صبح یکشنبه "امیرعباس. ش" متهم 38 ساله ای که سرقت‌های خود را با روش خفه کردن قربانیان انجام می‌داد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پدرم شعبه نفت داشت و من تا مدرک سیکل بیشتر نخوانده‌ام و با همین مدرک توانستم کارگر یک چاپخانه شوم.

وی افزود: در سال 79 به دلیل سرقت‌هایی که انجام دادم دستگیر شدم و دادگاه 10 سال حکم حبس برایم صادر کرد که پس از گذراندن پنج سال با وثیقه آزاد شدم.

این متهم که در میان مجرمان به سلطان خفه‌کنی معروف است گفت: جزو هیچ باندی نبودم و به دلیل اعتیاد به شیشه از همسرم جدا شدم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان اداره آگاهی تهران بزرگ اعلام کردند این شخص جزو باند سیاه تیری و جواد صادقی و باندهای حرفه‌ای منطقه اتابک بوده است که در پرونده او زورگیری، خفه کنی، تولید مخدر شیشه و قاچاق کالا مشاهده می‌شود.

براساس این گزارش، این متهم به گفته بسیاری از سارقان دستگیر شده در تهران اولین مجرمی که در سرقت از روش خفه کردن قربانیان استفاده می کرده است.