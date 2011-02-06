محمد احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در حال برنامه ریزی برای ادامه این تخفیف ها در سال آینده هستیم گفت: دست کم برای خرید شب عید شهروندان تهرانی این کاهش قیمت ها ادامه دارد اما ادامه آن و میزان آن برای سال 90 در دست بررسی است.

وی با اشاره به برنامه های ویژه نوروز میادین میوه و تره بار گفت: ترمیم، توسعه غرفه ها و افتتاح میادین جدید از جمله برنامه های شب عید این سازمان است.

احمدی بافنده تصریح کرد: برای همکاری، مشارکت در برنامه و طرح و تنظیم بازار محصولات باغی مرتبط با ایام نوروز مانند سیب درختی و پرتقال تامسون شمال ومحصولات پروتئنی ( گوشت قرمز و مرغ )برنامه ریزی شده است.

پیش از این میزان این این تخفیفها از 5 تا 35 درصد اعلام شده بود.

