به گزارش مهر از ورایتی این فیلم شش جایزه بهترین فیلم ، کارگردانی ، فیلمنامه غیر اقتباسی ، فیلمبرداری ، تدوین و موسیقی متن شد.



جوایز سالانه مگریت از سوی جامعه فرانسوی زبان کشور بلژیک برای ستایش از فیلم‌های ساخته شده توسط سینماگران این بخش از کشور اهدا می‌شود.هر چند محصولات داخلی سینمای بلژیک معمولا مورد استقبال مردم این کشور قرار نمی‌گیرد.



موفقیت فیلم انگلیسی زبان " آقای هیچ کس" که تنها کارگردانش بلژیکی است نشان دهنده عدم موفقیت جوایز مگریت در تحقق اهداف اولیه خود بوده است.



بیش از 650 سینماگر و کارشناس فیلم از بخش فرانسوی زبان بلژیک در انتخاب برندگان جایزه مگریت شرکت کرده اند.

آن کویسنس بازیگر فیلم " غیر قانونی" برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. فیلم " غیر قانونی " نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی است.



کن لوچ فیلمساز انگلیسی نیز به خاطر همکاری‌هایش با برادران داردن فیلمسازان بلژیکی در ساخت مجموعه‌ای از فیلم‌های محصول مشترک جایزه افتخاری مگریت را دریافت کرد.