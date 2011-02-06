فاضل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: کتابهای اهدا شده از تازه های نشر حوزه دفاع مقدس در استان همدان است که از سوی بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس به کتابخانه های عمومی اهدا شد.

عبادی با بیان اینکه در راستای گرامیداشت و حفظ یاد و نام شهدا و ارزشهای دفاع مقدس فعالیت کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در کتابخانه مرکزی استان همدان آغاز شده است، افزود: در این راستا بخش مجزایی با همین عنوان در تمامی کتابخانه های عمومی استان همدان فعال شده است.

مدیر امور کتابخانه های استان همدان یادآور شد: تمامی منابع این کتابخانه درباره دفاع مقدس شامل زندگینامه شهدا، خاطرات، ادبیات داستانی و اشعار مرتبط با دفاع مقدس است.

عبادی با ابراز امیدواری مبنی بر گسترش مطالعه اینگونه کتابها و گسترش روحیه ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد: روحیه ایثار و شهادت سنگری مطمئن در مقابل تهاجم فرهنگی و جنگ نرم است.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث کتابخانه عمومی پارک زرهان در دهه فجرخبر داد و گفت: این کتابخانه در پارک زرهان محله تیمور آباد شهر تویسرکان ساخته می شود.

مدیر امور کتابخانه های استان همدان با بیان اینکه زمین این کتابخانه از سوی شهرداری و شورای این شهر تامین شده است، اظهار داشت: احداث مراکز سخت‌افزاری فرهنگی در راستای رشد و توسعه فرهنگ از وظایف شهرداری و شورای شهر است.