به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید زاده باقری افزود: مسواک قبل از صبحانه به اندازه مسواک زدن قبل از خواب مهم است و از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند.

وی اظهار داشت: در طول شب و در هنگام خواب، بزاق ترشح نمی شود و بر این اساس در این زمان دندان مستعد پوسیدگی است. بزاق کمک می کند که باکتریها شسته شده و پایین روند و در صورتی که مسواک زده نشود، پوسیدگی تشدید می شود.

این دندانپزشک افزود: پس از مسواک دندانها حتما باید سطح زبان هم مسواک زده شود، این شستشو علاوه بر شستن باکتریها از سطح زبان، باعث رفع بوی بد دهان نیز می شود.

حمیدزاده باقری نسبت به اطلاع رسانی در خصوص فوائد استفاده از نخ دندان تاکید کرد و گفت: برخی فکر می کنند اهمیت نخ دندان از مسواک کمتر است در حالی که اینگونه نیست و نخ دندان مهمتر از مسواک است. زیرا اکثر پوسیدگیها بین دندانها ایجاد می شود که فقط با نخ دندان رفع شده و باید هر شب بعد از شام انجام گیرد و بعد از آن مسواک زده شود زیرا در این صورت بین دندانها باز شده و فلوراید خمیر دندان بین دندانها قرار می گیرد و از پوسیدگی آنها جلوگیری می کند.

این دندانپزشک یکی از مسائل مهمی که در پوسیدگی دندانها تاثیر مهمی دارد، دفعات استفاده از شیرینی در برنامه غذایی دانست و عنوان کرد: افرادی که در یک نوبت از مقدار شیرینی استفاده می کند نسبت به کسانی که در طول روز به دفعات شیرینی زیادی مصرف می کنند، دندانهای سالمتری دارند.

وی اظهار داشت: دهان ما از یک PH خاصی برخوردار است و زمانی که شیرینی مصرف می کنیم حدود 20 دقیقه زمان نیاز است که این PH به حالت اولیه خود برگردد.

حمیدزاده باقری با تاکید بر چکاپ دندانها هر 6 ماه یکبار، افزود: کسانی که دندانهای پوسیده دارند سعی کنند نوزادان را نبوسند چرا که این باکتری با بزاق آنها وارد دهان نوزاد می شود و این باکتری تا آخر عمر با او می ماند.