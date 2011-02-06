به گزارش خبرگزاری مهر، عصام العریان روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت : خواسته امروز ما منحصر در سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک و دولت وی نیست، بلکه هدف ما مبتنی بر تشکیل یک حکومت مدنی و دموکراتیک با مرجعیت اسلام است.

وی در ادامه گفت : ما خواهان تشکیل حکومتی هستیم که دارای پارلمان و دستگاه قضایی مستقل و برگزار کننده انتخابات سالم و شفاف باشد.

عریان افزود: بقای حسنی مبارک منجر به تشدید ناامنی در مصر خواهد شد و این در حالی است که ملت مصر خواهان برکناری وی است.



خاطر نشان می شود برخی رسانه های مغرض غربی وعربی و در راس آنها العربیه در پی سخنان مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره قیام مردم مصر که درخطبه های نماز جمعه اخیرشان ایراد کردند، شروع به جوسازی و تحریک افکار عمومی مصر و عربی علیه کشورمان پرداختند و در این میان با انتشار خبرهای مجعول مدعی شدند اخوان المسلمین در بیانیه ای در واکنش به سخنان رهبر ایران تاکید کرد که به دنبال تشکیل حکومت اسلامی در مصر نیست؛ در حالی که در سایت اصلی و رسمی اخوان هیچ واکنشی به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب منعکس نشد.



با وجود این جوسازی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری در خطبه های مهم اخیرشان از مردم مصر نخواسته بود همانند ایران، حکومت اسلامی تشکیل دهند، بلکه ایشان با اشاره به سابقه اسلام خواهی مردم مصر یکی از عوامل اصلی نهضت مردم مصر را انگیزه های دینی برشمردند وتأکید کردند: مردم مصرحرکتهای خود را از نمازهای جمعه و مساجد شروع می کنند و شعارهای دینی به ویژه شعار الله اکبر سر می دهند و قویترین جریان مبارز در مصر نیز، جریان اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: غربیها به شدت نگران آشکار شدن انگیزه اسلام خواهی قیام مردم مصر در میان ملتهای منطقه هستند بنابراین تلاش می کنند علت حرکت مردم را فقط عامل اقتصادی نشان دهند.



حضرت آیت الله خامنه ای درهمین زمینه تأکید کردند:همین عامل اقتصادی که بی تأثیرهم نیست نتیجه وابستگی ونوکری مبارک به آمریکا است که باعث شده اقتصاد مصر شکوفا نشود و وضع بجایی برسد که صدها هزار نفر از مردم قاهره به دلیل فقر، در قبرستانها زندگی کنند.



حضرت آیت الله خامنه ای سلاح مهم مردم مصر در مقابله دشمنان را اتحاد و انسجام خواندند و تأکید کردند: مردم مصر باید مراقب نیرنگ ها و خدعه های دشمنان برای ایجاد تفرقه باشند و با تکیه بر جوانان غیور خود و توکل بر خداوند - ثابت قدم و استوار به قیام خود ادامه دهند.