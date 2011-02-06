به گزارش خبرگزاری مهر، عصام العریان روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت : خواسته امروز ما منحصر در سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک و دولت وی نیست، بلکه هدف ما مبتنی بر تشکیل یک حکومت مدنی و دموکراتیک با مرجعیت اسلام است.
وی در ادامه گفت : ما خواهان تشکیل حکومتی هستیم که دارای پارلمان و دستگاه قضایی مستقل و برگزار کننده انتخابات سالم و شفاف باشد.
عریان افزود: بقای حسنی مبارک منجر به تشدید ناامنی در مصر خواهد شد و این در حالی است که ملت مصر خواهان برکناری وی است.
خاطر نشان می شود برخی رسانه های مغرض غربی وعربی و در راس آنها العربیه در پی سخنان مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره قیام مردم مصر که درخطبه های نماز جمعه اخیرشان ایراد کردند، شروع به جوسازی و تحریک افکار عمومی مصر و عربی علیه کشورمان پرداختند و در این میان با انتشار خبرهای مجعول مدعی شدند اخوان المسلمین در بیانیه ای در واکنش به سخنان رهبر ایران تاکید کرد که به دنبال تشکیل حکومت اسلامی در مصر نیست؛ در حالی که در سایت اصلی و رسمی اخوان هیچ واکنشی به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب منعکس نشد.
با وجود این جوسازی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری در خطبه های مهم اخیرشان از مردم مصر نخواسته بود همانند ایران، حکومت اسلامی تشکیل دهند، بلکه ایشان با اشاره به سابقه اسلام خواهی مردم مصر یکی از عوامل اصلی نهضت مردم مصر را انگیزه های دینی برشمردند وتأکید کردند: مردم مصرحرکتهای خود را از نمازهای جمعه و مساجد شروع می کنند و شعارهای دینی به ویژه شعار الله اکبر سر می دهند و قویترین جریان مبارز در مصر نیز، جریان اسلامی است.
نظر شما