به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه خبری با اشاره حمله وحشیانه روزهای اخیر به مردم مصر که اعتراض سی ساله خود را بر علیه حاکم دیکتاتورشان علنی کرده اند، بر این مسئله تاکید دارند که عاملیت سازماندهی اراذل و اوباش در روزهای اخیر بر عهده خاندان مبارک بوده است.

بر این اساس، "جمال" پسر حسنی مبارک در این روزها تحرکاتش را برای حفظ رژیم پدری خود افزایش داده است و مستقیما سازماندهی اوباش شترسوار متعرض به مردم در میدان التحریر را بر عهده داشته است.

در روزهای اخیر علاوه بر این مسئله رژیم مبارک پدیده ای دیگر را در سرکوب مردم مخالف بنیان نهاده است. بر این اساس، طی این روزها مزدوران این رژیم با استفاده از انواع خودروهای سنگین و نیمه سنگین عامدانه مردم را زیر می گیرند تا آنان را از ادامه حرکت خود نا امید کنند.

آخرین مورد از این حملات وحشیانه به مردم دو شب پیش رخ داد که طی آن یک خودروی دیپلماتیک وابسته به سفارت آمریکا در میان بهت تظاهرات کنندگان دهها نفر را زیر گرفت و از محل حادثه فرار کرد.

با وجود اینکه مقامات رژیم مبارک دست داشتن خود را در این حملات وحشیانه در سرکوب مردم تکذیب کرده اند، اما طی روزهای اخیر اسنادی در منابع مستقل خبری منتشر شده است که نقش حامیان و خاندان مبارک در این حملات را به اثبات می رساند.

این جریان سرکوب در ابتدا با پرتاب سنگ و حمله با سلاح سرد به مردم مخالف مبارک آغاز شد که در پی نتیجه ندادن آن و تداوم تظاهرات علیه مبارک گسترده تر شده است.

بر این اساس، مشخص نیست که رژیم متزلزل مبارک در روزهای آتی دست به چه اقداماتی در سرکوب مردم بزند. رژیمی که طی 30 سال اخیر دیکتاتوری را نهادیه کرده و تنها در مدتی 8 ماهه تا پایان دوره ریاست جمهوری مبارک وعده انجام اصلاحات را می دهد، وعده ای که هیچ یک از مردم مصر آن را باور نکرده و نمی کنند.