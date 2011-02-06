به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: علاوه بر نمایشگاه‌های مصوب، صنایع‌دستی استان در نمایشگاه ‌هایی با محوریت گردشگری شرکت کرده است.



حمید بختیاری افزود: همچنین نمایشگاه‌های مختلفی در ایام و مناسبتهای مختلف در مرکز و همچنین شهرستانهای استان ایلام در سال جاری برگزار شده است.



وی با بیان اینکه بیشترین صنعتگران و هنرمندان معرفی شده به نمایشگاه‌ها در رشته گلیم ساده و گلیم نقش برجسته فعالیت‌ داشته‌اند، گفت: هنرمندان علاوه بر رشته‌های فوق و به فراخور نمایشگاه و گستره اجرای آن در رشته‌هایی همچون سفال، سرامیک، پوشاک سنتی، رودوزی‌های سنتی،صنایع چوب، بافته‌های داری و زیراندازها نیز حضور داشته‌‌اند.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام بیان کرد: هنرمندان صنایع دستی استان در پنج نمایشگاه علاوه بر حضور در غرفه صنایع‌دستی، به اجرای زنده ساخت صنایع‌دستی پرداخته‌اند و در سه نمایشگاه نیز، به منظور معرفی فرهنگ و تمدن، سیاه‌چادرهایی به محل نمایشگاه ارسال شده است.



سرپرست معاونت صنایع دستی ایلام اظهار داشت :تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی،‌تهیه پوستر‌هایی از تولیدات صنایع‌دستی استان، برگزاری نشست توجیهی با صنعتگران اعزامی به نمایشگاه‌ها، ‌پیگیری حضور غرفه‌داران با لباس محلی در نمایشگاه‌ها، آسیب‌شناختی نحوه حضور استان در نمایشگاه‌ها،‌ تلاش برای به دست‌آوردن غرفه‌های بیشتر در نمایشگاه‌ های سراسری و ... از جمله فعالیت‌های برجسته معاونت صنایع ‌دستی استان در حوزه بازرگانی در شش ماهه دوم سال جاری بوده است.