  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

احتمال افزایش بودجه وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 90

احتمال افزایش بودجه وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 90

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس گفت: با توجه به همراهی خوب دولت و مجلس با طرحهای حوزه نظام سلامت، احتمال افزایش بودجه وزارت بهداشت در قانون بودجه سال 90 وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رمضان محسن پور افزود: موعد بررسی کارشناسانه بودجه دستگاههای دولتی در هیئت دولت فرا رسیده و بررسی اعتبارات تمامی وزارتخانه ها در بودجه سال 90 در کمیته های تخصصی هیئت دولت در حال انجام است.

وی افزود: فصل بودجه های وزارت بهداشت نیز در کمیته های تخصصی مربوطه در حال بررسی است و با توجه به طرحهای گسترده ای که این وزارتخانه در سال آینده در دست اقدام دارد و نیاز این طرحها به اعتبارات کافی، در صورت همراهی دولت و مجلس و هماهنگیهای موجود امکان افزایش اعتبار وزات بهداشت در سال 90 منتفی نیست.
 
محسن پور همراهی خوب دولت و مجلس را با طرحهای وزارت بهداشت یادآور شد و گفت: با توجه به نگاه همسوی دولت و مجلس با حوزه نظام سلامت، امید داریم سال آینده شاهد افزایش بودجه وزارت بهداشت باشیم.
کد مطلب 1246886

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها