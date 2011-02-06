احتمال افزایش بودجه وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رمضان محسن پور افزود: موعد بررسی کارشناسانه بودجه دستگاههای دولتی در هیئت دولت فرا رسیده و بررسی اعتبارات تمامی وزارتخانه ها در بودجه سال 90 در کمیته های تخصصی هیئت دولت در حال انجام است.

وی افزود: فصل بودجه های وزارت بهداشت نیز در کمیته های تخصصی مربوطه در حال بررسی است و با توجه به طرحهای گسترده ای که این وزارتخانه در سال آینده در دست اقدام دارد و نیاز این طرحها به اعتبارات کافی، در صورت همراهی دولت و مجلس و هماهنگیهای موجود امکان افزایش اعتبار وزات بهداشت در سال 90 منتفی نیست.

محسن پور همراهی خوب دولت و مجلس را با طرحهای وزارت بهداشت یادآور شد و گفت: با توجه به نگاه همسوی دولت و مجلس با حوزه نظام سلامت، امید داریم سال آینده شاهد افزایش بودجه وزارت بهداشت باشیم.