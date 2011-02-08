به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم چهار قطعه از آثار مشایخی اجرا می شود و قرار است تکنوازی ویولنسل و پیانو و سازهای زهی اجرا ‌شود؛ همچنین صنم قرچه داغی قطعه تریلو برای ویولنسل و نوار کامپیوتری را اجرا می کند و در ادامه عادل پورصمدی نوازنده ویولن، کاوه همدانیان "ویولنسل" و علیرضا خیابانی "پیانو"قطعه دیالوگ را به روی صحنه می برند.

درادامه این برنامه فیلم مستندی با عنوان "درجستجوی بیداری ،اپوس صفر برای علیرضا مشایخی و دیگران" از زندگی و آثار علیرضا مشایخی به کارگردانی و تهیه کنندگی فرهاد بامداد نمایش داده می شود.

لازم به ذکر است دکتر حسن ریاحی، کیوان ساکت، فریماه قوام صدری، دکتر محمد سریر از مهمانان ویژه در مراسم بزرگداشت علیرضا مشایخی هستند.



