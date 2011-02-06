به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ظفرزاده گفت: "طرح کتاب برای همه" برنامه‌ای فراگیر در سطح منطقه است که در آن به جمع‌آوری خانه به خانه کتاب از شهروندان منطقه پرداخته می‌شود و با ساماندهی آنها این کتابها در اختیار کتابخانه‌های منطقه 3 و سایر کتابخانه‌های شهر تهران برای استفاده عموم قرار می‌گیرد.

وی توضیح داد: در این طرح به منظور تسهیل و ارائه خدمات فرهنگی، به جای مراجعه شهروندان به مراکز فرهنگی هنری، فرهنگسراها به خانه‌ها مراجعه می‌کنند.

ظفرزاده ترویج و اشاعه فرهنگ سخاوت و نوع دوستی، ارتقا سطح دانش و بینش افراد از طریق مطالعه کتابهای دریافتی، افزایش سرانه مطالعه در میان شهروندان و ایجاد تنوع و سهولت در دسترسی به کتابهای مورد نیاز را از اهداف این طرح دانست.

رئیس فرهنگسرای ارسباران در مورد شیوه اجرای طرح گفت: پس از اطلاع رسانی این طرح، پیکهای کتاب هر یک از مراکز فرهنگی هنری منطقه (ارسباران، پایداری، آفتاب، کتابخانه علامه امینی و خانه فرهنگ حورا) به شکل آزمایشی در چند محله اطراف به جمع‌آوری کتابها مبادرت می‌کنند و در گام بعدی به صورت سراسری در منطقه اجرا می‌شود.

ظفرزاده افزود: گستردگی اجرای طرح بستگی به استقبال شهروندان دارد و در صورت استقبال مردم، با اندیشیدن تدابیری، سرعت در خدمات رسانی تسهیل می‌شود.

مدیر فرهنگی هنری منطقه 3 ادامه داد: ستاد اجرایی طرح پس از جمع‌آوری کتابهای اهدایی و تفکیک موضوعی و استانداردسازی به لحاظ کیفیت ظاهری و محتوایی آنها را برحسب نیاز در چرخه امانات کتابخانه‌های منطقه برای استفاده عموم قرار می‌دهد.

ظفرزاده گفت: پس از اجرای طرح "کتاب برای همه" شهروندانی که کتابهای مناسب و با کیفیت به لحاظ محتوا و ظاهر در اختیار پیکهای کتاب قرار دهند به رسم سپاسگزاری و قدردانی هدایایی اهدا خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این طرح و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با کتابخانه‌های فرهنگسراهای ارسباران، پایداری، آفتاب، کتابخانه‌های علامه امینی و خانه فرهنگ حورا تماس بگیرند.