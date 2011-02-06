به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن قهرمانی مطلق در مراسم بهره برداری از مجتمع تجاری مهستان در همدان با بیان اینکه دولت با رویکرد حمایت و تقویت بخش خصوصی، تصدیگری این بخش را به طور ویژه مورد توجه قرار داده است، گفت: در سال جاری 14 هزار نفر شغل در همدان ایجاد شده که سهم بخش خصوصی در این بخش قابل ملاحظه است.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه راه اندازی مجتمع تجاری مهستان در همدان با 102 واحد تجاری، اشتغال مناسبی را در همدان به دنبال خواهد داشت، گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه 12 میلیارد تومان بوده است.

فرماندار همدان با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های مهم در بخش مرکزی همدان ایجاد پارکینگ توسط مراکز تجاری بزرگ است، گفت: مرکز تجاری مهستان این مشکل را با اختصاص پارکینگ خصوصی وعمومی مد نظر قرار داده است.

مدیر پروژه مرکز خرید مهستان نیز با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از سال 85 آغاز شده، گفت: کاربری اصلی مرکز خرید مهستان تجاری است که در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع در شش طبقه احداث شده است.

مهدی طهماسبی مدت زمان انجام مطالعات، تحقیقات، طراحی سازه، معماری و تأسیسات این پروژه را 20 ماه اعلام کرد و اظهار داشت: در مرکز خرید مهستان از تجهیزات و امکانات مدرن و استاندارد استفاده شده است.

طهماسبی گفت: این مرکز خرید بدون استفاده از هیچگونه تسهیلات بانکی توسط بخش خصوصی احداث شده است.