به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، متن این منشور پنج ماده ای که به امضاء آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، آیت الله حسن ممدوحی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه، حجت الاسلام مهری مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان در استان و تمام نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی رسیده، به این شرح است :

1- با توجه به فرمایشات و تاکیدات مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که یگانه رمز پیروزی و بقاء انقلاب را حفظ وحدت کلمه مردم و مسئولین می دانستند و همینطور تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای مبنی بر حفظ وحدت و همدلی که آن را در زمان حاضر واجبی عینی و لازم دانسته اند، لذا مسئولین ارشد استان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیروی از فرمایشات و منویات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را برخود فریضه ای شرعی دانسته و همواره بر آن تاکید خواهند داشت.

2- نظر به اینکه لازمه رشد و بالندگی و توسعه استان در گرو وحدت، همدلی و حفظ آرامش است بنابراین هر گونه حرکتی که موجب برهم خوردن وحدت و یا تخریب علما، بزرگان، نخبگان و مسئولین استان گردد محکوم بوده و برائت خود را از اینگونه حرکات اعلام می داریم.

3- رعایت حفظ حرمت و احترام به جایگاه شامخ روحانیت، فقاهت و همینطور فرهیختگان و مدیران ارشد استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سرمایه های انسانی استان به حساب می آیند امری بدیهی و موجبات دلگرمی و تلاش بیشتر جهت ارتقا جایگاه استان خواهد بود که رعایت آن برای همگان امری لازم و ضروری است.

4- هر گونه رفتار از جمله سخنرانی، مصاحبه، اظهار نظر در مجامع، رسانه ها و فضای مجازی و .. . که وحدت و همدلی را خدشه دار نماید و وضعیت استان را سیاه نمایی و غیر واقع جلوه دهد از جانب هر کس و هر جایگاه که باشد مذموم بوده و ضروریست که دستگاه های ذیصلاح در راستای حفظ آرامش، نظم عمومی و اعمال قانون اقدام لازم را بعمل آورند.

5- بدیهی است که در صورت وجود هر گونه اختلاف سلیقه که امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است به نحوی عمل گردد که این امر موجب تفرقه و خدشه دار نمودن همدلی نگردد و معیار در تصمیم گیری قانون باشد، لذا هر گونه رفتاری که بر پایه قانون نبوده و یا فراتر از قانون باشد محکوم و مذموم بوده و امری ناپسند و غیر معقول خواهد بود.

در نشستی که به همین منظور برگزار شد، آیت الله علما بر لزوم توجه ویژه به عمران و آبادی استان به دور از هر گونه اختلافات سلیقه اشاره کرد.

همچنین استاندار کرمانشاه نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در استان به مصوبات پیشنهادی جهت دور سوم سفر هیئت دولت به کرمانشاه اشاره کرد و خواستار همدلی و همکاری تمامی مسئولان استان و نمایندگان جهت توسعه و رشد استان شد.