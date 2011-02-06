به گزارش خبرگزاری مهر، این مؤسسه به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نمایشگاه‌هایی را در شهرهای ایران برگزار می‌کند.

به همین مناسبت نمایشگاهی در شهر سلطانیه استان زنجان و درمحل بنای تاریخی گنبد سلطانیه از تاریخ 15 اسفند برگزار می‌شود که به نمایش تصاویر نسخه خطی چهل حدیث نبوی و کتاب زیارت می‌پردازد.

چهل حدیث با موضوع احادیث نبوی با ترجمه منظوم عبدالرحمن بن احمد جامی (817 ـ 898 ق) به خط شاه محمود نیشابوری (989 ق) و به خط نستعلیق است.

کتاب زیارت معروف به صلوات خاصه امام رضا (ع) نیز که توسط محمد تقی مشهدی به خط نسخ در سال 126 هجری قمری نگاشته شده است از مجموعه آثار این نمایشگاه بشمار می‌رود.

همچنین برگزاری نمایشگاه تصاویر نسخه خطی برده بوصیری ،اشعاری در مدح حضرت رسول اعظم(ص)،سروده بوصیری شاعر مشهور عرب زبان قرن هفتم هجری، از گنجینه کتابخانه ملک است که به مناسبت افتتاح موزه عرفان شرق در شهر بسطام و در کنار مقبره بایزید بسطامی در تاریخ 18/11/89 برپا می‌شود.