دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان به خبرنگار مهر گفت: بسیاری از سازمانها مانند سازمان آب و برق یا نفت که مرتب به دلایل مختلف تورهای گردشگری وارد استانها می کنند و حتی سازمان میراث فرهنگی هم از بومی های استان و یا کارمندانی که اطلاعات بیشتری دارند به جای راهنمای تور بهره می گیرند.

وی ادامه داد: برخی از سازمانها نیز تصور می کنند که همراه کردن چند گردشگر از این طرف شهر به آن طرف شهر خیلی کاری نمی برد بنابراین همین کار را یک راننده تاکسی نیز می تواند انجام دهد. درحالی که نمی دانند گفتگو با گردشگر در طول مسیر چقدر می تواند آنها را نسبت به منطقه آشنا و علاقه مند کرد.

مجتبی گهستونی افزود: مسئولان استانی با شغل راهنمای گردشگری آشنا نیستند بنابراین درباره وظایف راهنمای گردشگری نه اطلاعاتی دارند و نه در محافل رسمی درباره آن صحبتی می کنند.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی به خصوص در استانها نیز تا کنون برای حل مشکلات راهنمایان گام اساسی برنداشته است. حتی در مواقعی که گردشگر به استان می آورد از راهنمای متخصص بهره ای نمی گیرند.

این راهنمای گردشگری در خوزستان تصریح کرد: دفاتر خدمات مسافرتی حق و حقوق واقعی را به راهنمایان گردشگری پرداخت نمی کنند بنابراین عرف شده است که تنها یک سوم حق واقعی یک راهنما را آن هم در مدت زمان طولانی می پردازند که همین بی توجهی ها باعث می شود انگیزه راهنمایان از بین برود.

وی دلایل فرهنگی را باعث بی توجهی به حضور راهنمایان گردشگری دانست و افزود: هزینه ای که به یک راهنمای گردشگری داده می شود در برابر هزینه های دیگر بسیار جزئی است. اما با این حال برخی از آژانسداران از همین مبلغ هم کم می کنند.

این فعال گردشگری گفت: انجمنهای صنفی گردشگری در استانها بسیار کند عمل می کنند به گونه ای که در 32 استان کشور تنها سه یا چهار انجمن صنفی راهنمای گردشگری وجود دارد. این موضوع باعث می شود تا راهنمایان گردشگری نتوانند ضمن تثبیت شغل خود، خواسته هایشان را نیز برآورده کنند.

وی با اشاره به برگزاری جشن راهنمایان گردشگری که توسط انجمن صنفی راهنمایان گردشگری در رامسر برگزار می شود گفت: باید هر استانی که مدعی داشتن جاذبه های گردشگری است در برگزاری جشن راهنمایان گردشگری و شناختن این حرفه به مردم و مسئولان استانی پیشرو باشد چون راهنمایان گردشگری نقش بسیار مهمی در معرفی جاذبه های یک استان به گردشگران دارند.