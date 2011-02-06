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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

نشست "افکار هگل" برگزار می‌شود

نشست "افکار هگل" برگزار می‌شود

نشست بررسی کتاب "افکار هگل" با سخنرانی دکتر کریم مجتهدی روز پنجشنبه 21 بهمن در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سلسله نشست‌های تخصصی معرفی کتاب است که توسط انجمن حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.

کتاب "افکار هگل" چهارمین کتاب دکتر کریم مجتهدی درباره هگل است که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.

وی پس از چاپ کتاب" درباره هگل و فلسفه او" در سال 1370 و "پدیدارشناسی روح بر حسب نظر هگل" در سال 1371 این بار کتابی دیگر با توجه به آرا و افکار هگل تألیف کرده است.
 
این نشست روز پنج‌شنبه 21 بهمن 1389 ساعت 15 در محل مؤسسه پژهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در چهارراه ولیعصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره چهار برگزار می‏شود.
کد مطلب 1246912

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