به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ویژه نامه اینترنتی "موج اول ظهور" با موضوعاتی درباره حوادث و رویدادهای معاصر تاریخ ایران، علل وقوع انقلاب اسلامی ایران، نقش رهبری امام (ره) در پیروزی انقلاب، عوامل انقلاب، ثمره ها و دستاوردهای انقلاب و ویژگی های انقلاب اسلامی در قالب فایل های متنی، صوتی و نماهنگ، در پایگاه اطلاع رسانی تبیان منتشر شده است.

علت پیروزی امام خمینی (ره) نهضت امام در مقایسه با دیگر نهضت ها، چرایی اقتصاد انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و فتنه های دشمنان، امام آمد، دستاوردهای انقلاب اسلامی، تبعیض و بی عدالتی ، استبداد سلطنتی و فساد سیاسی و اجتماعی از جمله عناوین این ویژه نامه مناسبتی اینترنتی محسوب می شوند.

از دیگر عناوین این ویژه نامه می توان به از جنس ما، رهبری ولی فقیه، انقلابی با روح اسلامی، تصاویر ویژه، دینی های انقلاب (نماهنگ و سرود، مستندهای انقلاب، شنیدنی های انقلاب (فایل صورتی) و یادگاری ها اشاره کرد.

این ویژه نامه از طریق نشانی اینترنتی" www.tebyan.net قابل دسترسی است.