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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

مصباحی مقدم با مهر مطرح کرد:

رئیس جمهور از دامن زدن به مسائل اختلافی بین قوا پرهیز کند

رئیس جمهور از دامن زدن به مسائل اختلافی بین قوا پرهیز کند

نماینده تهران بیان مسائل اختلافی بین قوا از سوی رئیس جمهور را به مصلحت ندانست و گفت: رئیس جمهور مسائل مد نظرش نسبت به عملکرد مجلس را در جلسات مشترک دولت و مجلس مطرح کند، در این صورت شاید به نتیجه برسد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر سیاسی بودن عملکرد مجلس در استیضاح وزیر راه و گفتگوی وی درباره نقش وعملکرد مجلس با مردم، اظهارداشت: من معتقدم به مصلحت نیست که رئیس جمهور به مسائل اختلافی دامن بزند.

وی ادامه داد: خوب است که رئیس جمهور خودشان را محور همه چیز تلقی نکند زیرا محور همه امور در نظام جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری و قانون اساسی است.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ادامه داد: مفسر قانون اساسی، شورای نگهبان است و اگر مجلس در عملکرد خود مصوبه ای خلاف قانون داشته باشد این شورای نگهبان است که داوری می کند. مفسر قانون عادی هم مجلس است و رئیس جمهور در جایگاه تفسیر قانون نیست.

نماینده تهران گفت: بسیار خوب است رئیس جمهور مسائل مد نظرش نسبت به عملکرد مجلس را در جلسات مشترک دولت و مجلس به صورت محدود یا گسترده مطرح کند و مسائل به صورت گفتگو بین روسای قوا بیان شود، در این صورت شاید به نتیجه برسد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: بیان مسائل اختلافی بین قوا در رسانه ها موجب مشوش شدن مردم می شود و این تصور برایشان پیش می آید که مجلس و دولتی که وقتشان را باید برای خدمت بگذارند، به همکاری با هم وادارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر مشکلاتی در روابط بین قوا وجود داشته باشد فصل الخطاب رهبری است. بی خبر نیستم که راجع به برنامه پنجم توسعه ، آقای رئیس جمهور مسائلی را خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردند و ایشان هم تاکید کردند که روسای سه قوه نباید به صورت علنی علیه یکدیگر موضع گیری کنند و این را حرام شرعی اعلام کردند.

وی افزود: به همین دلیل رئیس مجلس در مقابل اعتراض نمایندگان مبنی بر عدم پاسخگویی رئیس مجلس در برابر نامه رئیس جمهور، پاسخ داد که من محذور شرعی دارم.

مصباحی مقدم تاکید کرد: چقدر خوب است که بیان علنی مسائل اختلافی بین قوا پایان پذیرد.

کد مطلب 1246922

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