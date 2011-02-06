به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز در مراسم امضای تفاهم نامه وزارت نیرو با بانک سپه گفت: وزارت نیرو حساسیت ویژه ای بر روی تامین مالی پروژه های صنعت آب و برق دارد و در این راستا از راهکارهای متعددی برای تامین منابع مالی استفاده می کند که یکی از آنها فاینانس داخلی است.

وزیر نیرو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: البته بانکها رغبتی برای گشایش LC و فاینانس داخلی از خود نشان نمی دهند و اگر چه به لحاظ قانونی آئین نامه های مربوطه تهیه شده و پروژه های زیادی در بخش آب و برق آماده استفاده از تسهیلات فاینانس داخلی است اما هنوز عملیاتی نشده است.

وی تصریح کرد: مهم آن است که بانکها به این باور برسند که مشتری که قرار است از آنها وام دریافت کند توانمندی بازپرداخت آن را داشته باشد و آنچه تا به حال دولت و بانکها را از انجام این کار باز می داشت تعرفه های تکلیفی در صنعت آب و برق بود که این امکان را برای استفاده از LC داخلی به وزارت نیرو نمی داد.

به گفته نامجو زمانی که پروژه ای در صنعت آب و برق اجرا می شود و برق و آب آن باید بر اساس بسته اقتصادی که تعرفه های تثبیتی را دنبال می کرد به فروش برسند شرکتها به لحاظ اقتصادی نمی توانستند جوابگوی بازپرداخت وام بانکها به دلیل تعرفه های تکلیفی باشند.

این عضو کابینه دهم ادامه داد: تا به حال امکان استفاده از این راهکار تامین منابع مالی فراهم نبود اما سرعت عمل دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها این امکان را برای بانکها و وزارت نیرو فراهم کرد تا مطمئن باشند منابع در اختیار وزارت نیرو و دولت منابع مناسبی است و آنها می توانند بازپرداخت وام را به راحتی انجام دهند.

نامجو در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بانکها تضمین‌های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را پذیرش نمی کنند، گفت: وقتی یک پروژه جذابیت لازم برای ارائه وام از سوی بانک را داشته باشد نیازی به دخالت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیست و پروژه خود تضمین کننده بازپرداخت وام است. با همین رویکرد در رابطه با نیروگاه سازی، سدسازی و احداث نیروگاههای برقآبی وزارت نیرو به اندازه کافی استدلال و منطق دارد که بانکها تضمین های او را بپذیرند.

وزیر نیرو همچنین از برنامه ریزی وزارت نیرو در قالب سند برنامه پنجم توسعه برای احداث 25 هزار و 500 مگاوات نیروگاه حرارتی و سیکل ترکیبی و 21 هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر و نزدیک به سه هزار مگاوات نیروگاه DG خبر داد و گفت: این برنامه بزرگ در اختیار بانکها قرار دارد و اطلاعات جزئی آن در بخش برق در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت ضمن اینکه تیم های کارشناسی تمامی پتانسیل های موجود را بررسی و می توانند پیشنهاد دهند که کدام پروژه برای سرمایه گذاری و اجرا وارد مرحله عملیاتی شود.

وزیر نیرو همچنین به امضای تفاهم نامه ای با بانک سپه اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو برای حل مشکلات مالی خود حرکت هایی را آغاز کرده است که از جمله آن می توان امضای تفاهم نامه با بانکهای صادرات، ملی و سپه اشاره کرد.

وی ادامه داد: چالش اصلی که وزارت نیرو برای اجرای پروژه ها با آن مواجه است تامین منابع مالی است چرا که نمی تواند علی رغم برخورداری از طیف وسیع کارشناسان خبره و باتجربه و شرکت های توانمند و صاحب دانش و تجربه کار را پیش برند و مباحث مالی همواره گریبانگیر وزارت نیرو است.

نامجو از تامین مالی یکهزار مگاوات نیروگاه گازی و هزار مگاوات نیروگاه DG و CHP در قالب تفاهم نامه با بانک سپه خبر داد و گفت: با مساعدت مالی بانک سپه کار را با سرعت بیشتری پیش خواهیم برد.

وی گفت: تفاهم نامه تا سقف 50 هزار میلیارد ریال تنظیم شده است تا تسهیلات مالی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهد.

وزیر نیرو یکی از اهداف اساسی وزارت نیرو را واگذاری تصدیها در بخش نیروگاه سازی به بخش خصوصی عنوان و تصریح کرد: با رویکرد جدیدی که وزارت نیرو دارد نزدیک به 5 هزار مگاوات برای تولید برق قرارداد با بخش خصوصی منعقد شده، ضمن اینکه باید 2.1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی تامین ارز شود.