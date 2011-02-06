انقلاب اسلامی چراغ راه مردم جهان / امام خمینی (ره) برکتی برای جهان مترقی بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، "بایی عمرا دینالان لقمان" در نشستی با رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین و ضمن ارسال پیامی با تبریک روز ملی جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی را رخدادی بسیار مهم دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران رخدادی بسیار حائز اهمیت است که دیدگاه های همه آزادیخواهان جهان را متحوّل کرده و نشان داد جامعه ای که به صورتی استوار بر اصول اولیه اسلام مستقر شود، حتما شامل الطاف خداوند قرار خواهد گرفت، همانگونه که ایران امروز قرار گرفته است.



"بایی عمرا دینالان لقمان" در ادامه تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران واقعه ای بزرگ در تاریخ مدرن است که برتری غرب به ویژه در ناحیه خاورمیانه را از میان برد و در واقع یاری کننده و به ثمر رسیدن آمال و آرزوهای مردم ایران برای کسب آزادی از یوغ جامعه غرب زده بود.



وی ،انقلاب اسلامی را پیشرو و منادی دگرگونی و ایجاد تحول در جامعه دانست و گفت : انقلاب اسلامی ، ایران را که تحت نفوذ غرب قرار داشت به جامعه ای حرکت کننده به سوی معنویت یعنی جمهوری اسلامی ایران سوق داد و به فاصله کوتاهی جایگاه والایی را در جهان کسب و به الگویی برای آزادی خواهان تبدیل شد و امروز شاهدیم با وجود یورش و تبلیغات سهمگین به جمهوری اسلامی ایران ، بذر کاشته شده انقلاب اسلامی به ثمر نشسته و همچنان در زمینی مساعد لحظه به لحظه مستحکم تر می شود.



بایی عمرا دینالان لقمان، انقلاب اسلامی را چراغ راه مردم سراسر گیتی دانست و افزود : در زمانی که تقریباً همه امور بر اساس معیّارهای مادی سنجیده می شوند روح و جان انقلاب اسلامی به لطف پروردگار چراغ راه و راهنمای برداشت گام در مسیری درست بوده است.



وی در بخش دیگری از این نوشتار به شخصیت تاثیرگذار امام اشاره کرد و گفت :امام خمینی (ره) به عنوان شخصیتی بزرگ عامل تبدیل جامعه ایران به جامعه ای آزاد از نفوذ غرب بودند و در تاریخ معاصر هر زمان که سخن از سهم انسان در شکل دهی جامعه مدرن مطرح می شود، نام امام خمینی (ره) به عنوان یک پیشرو مطرح است.



دینالان لقمان تصریح کرد: ایشان [امام خمینی] در میان مردان بزرگ از جمله کسانی بودند که توانستند جامعه ای مملو از نفوذ سنگین غرب که مغایر معتقدات دینی و مذهبی بود را به جامعه ای تبدیل کنند که بر آورنده خواست معنوی ملت ایران شود.



وی تصریح کرد : بدون تعصب عرض می کنم، امام خمینی (ره) برکتی برای جهان مترقی محسوب می شوند که این مطلب را در کلام روبرت کاریسون اندیشمند کانادایی هم به وضوع می توان مشاهده کرد که می گوید: "امام خمینی و ملت ایران دست به اقدام بزرگی در تاریخ زدند و به نظر من به عنوان یک فرد غربی و غیر مسلمان این یک معجزه است که یک انقلاب الهی به یک چنین شیوه ای در دنیای امروز به ثمر برسد".

