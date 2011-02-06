به گزارش خبرگزاری مهر، این مسیر به طول 6 کیلومتر شامل پنج ایستگاه زیر زمینی به همراه پنج هواکش است که با مصرف 24 کیلومتر ریل، 12 کیلومتر داکت، 20 هزار قطعه تراورس بتنی و نصب 3 دستگاه سوزن و تجهیزات برق‌رسانی، سه ایستگاه از پنج ایستگاه آن به اتمام رسیده و امکان افتتاح آن فراهم شده است.

با راه‌اندازی این قسمت از پروژه که به منظور ایجاد کم‌ترین مزاحمت برای اهالی محل و نیز جریان ترافیک عبوری اغلب با روش زیر زمینی احداث شده، 85 درصد خط 4 متروی تهران در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

خط چهار متروی تهران به طول 21 کیلومتر و با 19 ایستگاه از مجاورت ایستگاه اکباتان در خط پنج آغاز شده و پس از عبور از شهرک اکباتان، ‌میدان و خیابان آزادی، میدان و خیابان انقلاب اسلامی و خیابان پیروزی به میدان شهید کلاهدوز در منطقه افسریه ختم می‌‌شود.

