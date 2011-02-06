حرکتهای مخابرات باید در جهت اهداف نظام باشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صابر فیضی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل مخابرات گلستان از تغییر سیاستهای مخابرات ایران بعد از ورود به بخش خصوصی خبر داد.

وی اظهار داشت: همچنین هماهنگی با سازمانها، استانداریها، فرمانداریها و نمایندگان مجلس بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی مهمترین اصل را راضی نگهداشتن مشتریان دانست و افزود: با جلب رضایت مشتری به کلیه اهداف از پیش تعیین شده خواهیم رسید.

سید اسحاق حسینی مدیرعامل جدید مخابرات گلستان گفت: با اینکه گلستان 10 سال از استان مازندران منفک شده است هنوز عقب ماندگی در استان دیده می شود.

وی اظهار داشت: از این رو حمایت شدید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مخابرات ایران و پشتکار وهمت کارکنان مخابرات استان را می طلبد تا با سعی وتلاش مضاعف بتوانیم عقب افتادگی ها را جبران نمائیم و با ایجادفضای همدلی باعث رشد و توسعه مخابرات استان شویم.

سید غلامرضا عرب هاشمی مدیرعامل قبلی مخابرات گلستان نیز گفت: آمادگی جهت ورود به بورس، انظباط مالی، تشکیل کمیته سفارشات، اجرای مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری، ارتباط دهی به کلیه روستاهای استان را از جمله فعالیتهای مخابرات در چهار سال اخیر بوده است.