  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

فیضی:

حرکتهای مخابرات باید در جهت اهداف نظام باشد

حرکتهای مخابرات باید در جهت اهداف نظام باشد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: بعد از ابلاغیه بند ج سیاستهای اصل 44 و خصوصی سازی مخابرات باید به این نکته توجه داشت که تمامی حرکتها در جهت اهداف نظام و دولت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صابر فیضی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل مخابرات گلستان از تغییر سیاستهای مخابرات ایران بعد از ورود به بخش خصوصی خبر داد.

وی اظهار داشت: همچنین هماهنگی با سازمانها، استانداریها، فرمانداریها و نمایندگان مجلس بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی مهمترین اصل را راضی نگهداشتن مشتریان دانست و افزود: با جلب رضایت مشتری به کلیه اهداف از پیش تعیین شده خواهیم رسید.

سید اسحاق حسینی مدیرعامل جدید مخابرات گلستان گفت: با اینکه گلستان 10 سال از استان مازندران منفک شده است هنوز عقب ماندگی در استان دیده می شود.
 
وی اظهار داشت: از این رو حمایت شدید مدیرعامل و اعضای هیئت  مدیره مخابرات ایران و پشتکار وهمت کارکنان مخابرات استان را می طلبد تا با سعی وتلاش مضاعف بتوانیم عقب افتادگی ها را جبران نمائیم و با ایجادفضای همدلی  باعث رشد و توسعه مخابرات استان شویم.
 
سید غلامرضا عرب هاشمی مدیرعامل قبلی مخابرات گلستان نیز گفت: آمادگی جهت ورود به بورس، انظباط مالی، تشکیل کمیته سفارشات، اجرای مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری، ارتباط دهی به کلیه روستاهای استان را از جمله فعالیتهای مخابرات در چهار سال اخیر بوده است.
کد مطلب 1246931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها