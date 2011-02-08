موضوع تحقیق باید ناشی از دغدغه محقق باشد

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت امریکا در مورد این موضوع که روشهای پدیدارشناختی، هرمنوتیک، سازه‌انگاری و غیر سازه‌انگاری در نگارش مطرح هستند و بر این اساس شما کدام روش را در تحقیق به کار می‌برید به خبرنگار مهر گفت: اولین موضوعی که در نگارش و تحقیق مورد توجه است، موضوع تحقیق است.

وی افزود: موضوعی باید مورد تحقیق قرار گیرد که ناشی از علاقه و دغدغه محقق باشد.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در ادامه یادآور شد: نکته دومی که در نگارش یک اثر تحقیقی باید مورد توجه باشد صراحت و شفافیت در نگارش است. به عبارت دیگر شیوه نگارش باید به گونه‌ای باشد که ابهامی در آن وجود نداشته باشد و خواننده بتواند نیات نویسنده را به خوبی متوجه شود.

وی تصریح کرد: پس از این مرحله باید پاسخ احتمالی به پرسش و موضوع تحقیق داده شود. در این مرحله فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌شوند.

این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: پس از نگارش و انجام یک تحقیق، شاهد واکنشهایی به موضوع طرح شده خواهیم بود. در این مرحله لازم است که کلیه انتقادات مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شود.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در پایان تأکید کرد: در تمام این مراحل باید تحقیق مبتنی بر مستندات و شواهد تجربی باشد. این مستندات و شواهد باید برای عموم شناخته شده باشند.