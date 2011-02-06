به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، این نمایشگاه از 18 بهمن به مدت 3 روز در تالار فخرالدین اسعد گرگانی در شهر گرگان به نمایش گذاشته می‌شود.

نمایشگاه عکس مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" که از 4 دی تا 10 بهمن به همت بنیاد رودکی در تالار وحدت تهران برپا شد، میزبان چهره‌های هنری و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور بود.

این نمایشگاه شامل 72 تابلو عکس است که از میان 70 هزار عکسی که طی 9 سال تولید این مجموعه گرفته شده انتخاب شده است.

این نمایشگاه از ساعت 10 صبح روز 18 بهمن به مدت 2 روز در تالار فخرالدین اسعد گرگانی میزبان علاقمندان است.