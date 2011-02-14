به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار "بازی برای گربه ها" بازی است که واقعا ویژه گربه ها ساخته شده و از تصاویر متحرکی برخوردار است که گربه ها را به صورت ژنتیکی متقاعد می کند به آنها حمله کنند، در واقع دیدن عکس العمل گربه های خانگی در برابر این بازی تبلتی بسیار سرگرم کننده است.

اما نکته جالب اینجا است که گربه های بزرگتر از نوع خانگی نیز که کمتر اهلی بوده و در طبیعت آزاد از ابهت زیادی برخوردارند نسبت به این بازی از خود واکنش نشان می دهند.

آزمایش این نرم افزار بر روی شیرها، ببرها، سیاهگوشها، گربه های وحشی و گربه های پلنگی نشان داده است که این گربه سانان نیز برای انجام این بازی بسیار مشتاقند، حتی اگر ابعاد پنجه آنها به اندازه کل صفحه آی-پد باشد.

در این آزمایش که با همکاری تیم تولید کننده "بازی برای گربه ها" و مرکز محافظان محیط زیست در شمال کارولینا انجام گرفته است، انواع مختلف گربه سانان در معرض این بازی جالب قرار گرفته و واکنشهای هر یک از آنها به ثبت رسیده است.

مرکز محافظان محیط زیست در کارولینای شمالی سازمانی خیریه است که از گونه های زیستی در معرض انقراض نگهداری کرده و به نجات گونه های زیستی، تکثیر انواع گونه ها و ارائه برنامه های آموزشی درباره حیات وحش می پردازد.

در ادامه تصاویری از آزمایش نرم افزار جدید تبلت "بازی برای گربه ها" و واکنش گربه سانان را در برابر این بازی مشاهده می کنید. در تمامی این تصاویر چشمهای این گربه های بزرگ و کوچک و کمیاب به دنبال موش متحرکی است که با سرعت درون نمایگر آی-پد در حال دویدن است: