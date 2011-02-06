پژمان سلطانی مدیر کتابفروشی ویستار در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی طرح تخفیف کتاب توسط تعدادی از کتابفروشی‌ها که تمرکز بیشتر آنها در خیابان کریمخان زند است خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از مسئولان کتابفروشی‌های راسته کریمخان زند داشتیم تصمیمی گروهی گرفته شد که بر اساس آن جشنواره‌ای فرهنگی برای خریداران کتاب برگزار شود.

وی ادامه داد: این جشنواره از 25 بهمن تا 5 اسفند برگزار می‌شود که تعداد زیادی از کتابفروشی‌های این منطقه در آن مشارکت خواهند کرد. یکی از برنامه‌های جشنواره ارائه کتاب و دیگر محصولات فرهنگی با تخفیف ویژه است و در کنار آن جوایز فرهنگی هم برای خریداران در نظر گرفته می‌شود.

این فعال امور نشر دلیل برپایی جشنواره را اینگونه توصیف کرد: یکی از مهم‌ترین اهدافی که بدان توجه شد این بود که هر چه بیشتر توجه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی را به این راسته جلب کنیم گرچه همیشه قشر خاصی از مخاطبان کتاب‌های مدنظرشان را از کتابفروشی های این منطقه خرید می‌کنند ولی باز هم این جشنواره می‌تواند دلیلی باشد تا مخاطبان بیشتری برای خرید کتاب و محصولات فرهنگی اقدام کنند.

سلطانی در پایان عنوان کرد: برخی کتابفروشی‌هایی که در این طرح مشارکت می‌کنند ویستار، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، نشر آبی، نگار، فرهنگسرای گویا، چشمه، ثالث، رود، ایلار، مرکز موسیقی بتهوون، کتاب زند، یساولی، نواندیش، هاشمی و ... هستند. در جلسه‌ای که تشکیل و در آن تصمیم به برپایی این جشنواره گرفته شد نمایندگانی از این ناشران و کتابفروشان هم حضور داشتند.