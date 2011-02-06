بهنام رضوانی شامگاه شنبه در حاشیه تجلیل از قهرمانان ورزشی مرند به خبرنگار مهر گفت: با پیگیری های مستمر مسئولان محلی، مشکل معارض و نیز اعتبار این پروژه ملی مرتفع شده و پیمانکار پروژه هیچ بهانه ای برای تعلل در ادامه ساخت این استادیوم ندارد.

وی افزود: اظهارنظرهایی درخصوص برودت هوا و مسایل جوی بهانه ای بیش نیست و پیمانکار پروژه باید احساس مسئولیت بیشتری در این زمینه داشته باشد.

فرماندار مرند گفت: عملیات ساخت استادیوم نوبنیاد ورزشی مرند 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای ادامه کار احداث این مجموعه که مشتمل بر یک زمین استاندارد فوتبال و هشت سالن تمرینی در وسعتی بالغ بر هشت هکتار است 10 میلیارد ریال در مرحله نخست برای امسال اختصاص یافته است.

رضوانی، همچنین درباره عملیات ساخت استخر سرپوشیده مرند، اظهار داشت:این استخر تا پایان سال عمرانی 89 تحویل شده و قابل استفاده خواهد بود.

فرماندار مرند گفت: به دنبال بروز برخی اختلافات در چگونگی تامین آب مورد نیاز این استخر، حفر چاه جدیدی در دامنه های کوه میشو در مرحله اخذ مجوز است که با تحقق این مهم مشکلات موجود حل و فصل خواهد شد.

شهرستان مرند با 250 هزار نفر جمعیت در 60 کیلومتری شمال غربی تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.