به گزارش خبرنگار مهر از ساوه، سید مسعود میرکاظمی امروز در مراسم افتتاح رسمی طرحهای جدید صنعت گاز با بیان اینکه در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن بیش از 33 تریلیون مترمکعب دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان است، گفت: به طور متوسط سالانه 150میلیارد متر مکعب از این ذخایر گازی برداشت می شود.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در برنامه چهارم توسعه میزان اکتشافات جدید گازی بیش از مصارف داخلی بوده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود در آینده نزدیک ذخایر جدید گازی در سطح کشور اکتشاف شود.

این عضو کابینه دولت وسعت شبکه انتقال گاز ایران را حدود 200 هزار کیلومتر اعلام کرد و افزود: درحال حاضر حدود 95 درصد جمعیت شهری و 40 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی همچنین با اعلام اینکه هم اکنون دمای هوا در 25 استان کشور زیر صفر درجه سانتیگراد است متوسط مصرف فعلی گاز ایران را 545 میلیون مترمکعب در روز عنوان کرد وافزود: در شرایط فعلی مصرف گاز ایران معادل چند کشور بوده که باید با منطقی کردن مصرف زمینه را برای صادرات گاز و یا تولید محصولاتی با ارزش افزوده اقتصادی فراهم کنیم.

وزیر نفت همچنین با بیان اینکه در حال حاضر عملیات اجرایی تمامی فازهای توسعه ای میدان مشترک پارس جنوبی در حال انجام است بیان کرد:در صورتی که نفت 80 دلاری را مورد نظر قرار دهیم با توسعه تمامی فازهای پارس جنوبی 110 میلیارد دلار درآمد جدید نصیب اقتصاد ملی خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین از برنامه ریزی برای حذف تدریجی فرآورده های نفتی از سبد سوخت کشور خبر داد و افزود: باید با تدوین و اجرای طرح جامع انرژی و بازنگری در چگونگی مصرف گاز طبیعی سوختهای مایع و برق یک انسجام جدید در سبد انرژی کشور حاصل شود.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت در پایان خاطر نشان کرد: باید با منطقی کردن مصرف انرژی ضمن کاهش تولید ضایعات، بهره وری انرژی را در سطح کشور افزایش دهیم.