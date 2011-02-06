ارسلان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود:در اجرای این قرارداد که به امضای مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی و مجری طرح نفلین سینیت سراب رسیده است، شش میلیون مترمکعب آب مورد نیاز این طرح توسط آب منطقه ای تامین خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی افزود: اعتبار اختصاص یافته برای تحقق این پروژه مهم 90 میلیارد ریال است.

به گفته هاشمی، مدت زمان پیش بینی شده برای اتمام عملیات تامین آب مورد نیاز نفلین سینیت سراب 30 ماه است.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با بیان اینکه تامین آب صنایع از اولویت های این شرکت است، اظهار داشت: تامین آب نفلین سینیت سراب موجب شکوفایی این صنعت در منطقه خواهد شد.

کارخانه تولید آلومینیا از نفلین سینیت در فضایی به وسعت ‪ ۵۶۰هکتار با اعتباری افزون بر 380 میلیون یورو و با اشتغالزایی هزار و ‪ ۵۰۰نفر در ‪ ۲۶کیلومتری شهرستان سراب در شرق تبریز اجرا می شود .