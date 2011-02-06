مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: طی 10 ماه گذشته بیش از 340نوع کالای غیر استاندارد در این استان شناسایی و توقیف شده که اکثر آنها بدون مشخصه ساخت و تولید بوده اند.

وی دلیل کاهش کالای غیراستاندارد در بازار این استان را افزایش 2.5 برابری بازرسیها عنوان کرد و گفت: طی 10 ماهه گذشته بالغ بر 533 نوع کالا در 15 آزمایشگاه بخش خصوصی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه وبویراحمد بیان داشت: مردم نباید فریب کالاهای با ظاهری زیبا و فریبنده اما فاقد کیفیت را بخورند بلکه باید به مشخصه هایی چون نشان استاندارد و تاریخ تولید نیز دقت کنند.

وی تصریح کرد: برخی کالاهایی که تاریخ مصرف آنها مخدوش شده نیز غیر استاندارد هستند که ضرورت دارد مردم اینگونه کالاها را خریداری نکنند.

وی دلیل عرضه کالاهای غیر استاندارد از سوی متخلفین در مناطق محروم را نا آگاهی برخی افراد در این مناطق عنوان کرد و گفت: لازم است که رسانه های استان در خصوص عدم خرید کالاهای غیر استاندارد در استان فرهنگسازی و اطلاع رسانی کنند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه وبویراحمد همچنین بیان کرد: از خرداماه سال آینده تمامی کالاهای تولیدی در کشور مشمول استاندارد اجباری می شوند و عرضه هرگونه کالای غیراستاندارد و بی کیفیت در سطح بازار ممنوع است.