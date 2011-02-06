محمدباقر حسینی سیر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در حال حاضر یکی از دورنماهای حوزه هنری برای این سینما تبدیل آن به سینما خانواده است تا خانواده ها نیز از امکانات آن استفاده کنند.

حسینی سیر با اشاره به اینکه عملیات اجرایی سینما فلسطین همدان در حال انجام است، گفت: این سینما بهار سال آینده بهره برداری می شود.

وی با اشاره به اینکه باز سازی سینما فلسطین همدان با همکاری موسسه سینما شهر، حوزه هنری مرکز و استانداری همدان انجام می شود، ادامه داد: اگر بقیه اعتبارات مورد نیاز از سوی این سه نهاد به موقع تأمین شود، این سینما اواخر اردیبهشت ماه یا اوایل خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

رئیس حوزه هنری استان همدان با اشاره به اینکه بهره برداری سینما فلسطین چندین بار به تعویق افتاده است، اظهار داشت: علت اصلی این امر کمبود اعتبارات و تکمیل نشدن طرح بود.

حسینی سیر افزود: خوشبختانه اعتباری که امسال به این امر اختصاص یافته مرمت و بازسازی آن را با سرعت بیشتری همراه کرده است.

حسینی سیر با بیان اینکه مرحله مقاوم سازی بنای سینما به پایان رسیده، اظهار داشت: بازسازی سینما به صورت کلی انجام خواهد شد و سینما فلسطین همدان با دوسالن کاملا مجزا و تفکیک شده و مجهز به سیستم دالبی به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: در هر سالن نمایشی 200 صندلی قرار خواهد گرفت و بوفه این سینما نیز به صورت کافی شاپ خواهد بود.