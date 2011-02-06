به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائم مقامی در نشست خبری که ظهر امروز یکشنبه به منظور برگزاری مسابقه سیمولتانه با 604 شطرنجباز برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه ایران نام بزرگ و درخشانی در جهان است، اظهار داشت: ایرانی‎ها از هر نظر لیاقت بهترین‎ها را دارند. چون سرزمین ما فرهنگ بزرگ و مردم دوست داشتنی دارد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته مرتضی محجوب در رقابت با 500 شطرنج باز رکورد مسابقات سیمولتانه را از آن خود کرد یادآور شد: اواخر سال 2010 شطرنجباز اوکراینی الاصل رژیم صهیونیستی در رقابت با 523 بازیکن این رکورد را از آن خود کرد. تلاش من این است تا رکورد مسابقات سیمولتانه را به کشورم باز گردانم آن هم بدون حرف و حدیث.

قائم مقامی ادامه داد: شطرنجباز اوکراینی الاصل رژیم صهیونیستی مسابقه سیمولتانه خود را با حرف و حدیث‎های زیادی برگزار کرد طوری که پرتیراژترین روزنامه اسرائیل نیز در این زمینه مطالب زیادی منتشر کرد به همین دلیل و با وجود تایید رکورد این بازیکن توسط فدراسیون جهانی شطرنج هنوز این رکورد در کتاب گینس ثبت نشده است.

استاد بزرگ شطرنج کشورمان تاکید کرد: رقابت‎های سیمولتانه‎ای که توسط مرتضی محجوب برگزار شد هیچ حرف و حدیثی نداشت چون به طور کامل طبق مقررات و بر اساس قوانین فیده انجام شد. من هم همین گونه عمل می‎کنم تا بدون حرف و حدیث رکوردم در کتاب گینس ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه رکورد فعلی رقابت‌های سیمولتانه شطرنج در اختیار یک بازیکن اسرائیلی است، تصریح کرد: برایم فرقی نمی‎کند که رکورددار فعلی چه کسی است و اهل کجاست مهم این است که بتوانم رکورد او را شکسته و از آن خود کنم ضمن اینکه به مسابقات نگاه ورزشی دارم. به عنوان یک ورزشکار برای استاد بزرگ اسرائیل هم ارزش قائلم ولی او را رقیب خود نمی‎دانم.

قائم مقامی یادآور شد: البته بعد از اینکه "گرشون" استاد بزرگ اوکراینی الاصل اسرائیلی رکورد محجوب را شکست رسانه‎های زیادی در مورد اینکه اسرائیل در عرصه ورزش هم ایران را مات کرد مطلب نوشتند. اما من به دنبال مات کردن اسرائیلی‎‌ها نیستم که از آن برداشت سیاسی شود. من فقط به دنبال رکورد شکنی هستم.

استاد بزرگ شطرنج کشورمان همچنین در مورد انتخاب 604 رقیب برای برگزاری رقابت سیمولتانه شطرنج توضیح داد و گفت: اگر صفر این وسط را برداریم به عدد 64 می‌رسیم که عدد شطرنج است. درجه فعلی من در رنکینگ جهانی 2604 است. من یک بار با داشتن این رنکینگ موفق به شکست "کارپوف" شدم. برایم این رنکینگ خوش یمن است و می‎خواهم دوباره با آن یک رکورد بزرگ دیگر کسب کنم.

ملی‎پوش شطرنج کشورمان در مورد بازیکنان شرکت کننده در مسابقات سیمولتانه، رده سنی آنها و دختر و یا پسر بودن آنها گفت: تا به اینجا کوچکترین شرکت کننده 4 یا 5 ساله است ضمن اینکه اعلام شده یک شطرنجباز 84 ساله نیز برای حضور در مسابقه اعلام آمادگی کرده است اما در کل محدودیتی برای رده سنی وجود ندارد.

وی افزود: مهم این است که بازیکنان شرکت کننده شطرنجباز باشند اگر به هر دلیلی تشخیص داده شود آنها غیر حرفه‌ای هستند یا مسلط به شطرنج نیستند از حضور در مسابقه منع می‌شوند. داشتن رنکینگ جهانی، تجربه حضور در مسابقات با کسب نتایج موفق و یا حضور در مدارس شطرنج از فاکتورهایی است که توجه به آنها اولویت انتخاب شرکت کنندگان است. ضمن اینکه نمایندگان فیده و گینس نیز بر این موضوع نظارت کامل دارند.

قائم مقامی با تاکید بر اینکه هیچ یک از ملی‎پوشان شطرنج در این مسابقه شرکت ندارند، اظهار داشت: پیش‎بینی شده این مسابقه بین 19 تا 24 ساعت ادامه داشته باشد و من هم با 55 کیلومتر پیاده روی آن را انجام دهم. البته در جریان مسابقه می‎توانم از وقت‌های استراحت3، 5 یا 7 دقیقه‎ای استفاده کنم اما خوابیدن در جریان بازی مجاز نیست.

استاد بزرگ شطرنج ایران با یادآوری اینکه تجربه حضور در رقابت‌های سیمولتانه را دارد، گفت: اولین مسابقه سیمولتانه خود را با حضور 171 بازیکن منتخب دانشجویان و یا کسانی که تحت آموزش بودند انجام دادم. در آن بازی با 170 پیروزی، یک تساوی و 99.5 درصد امتیازات به کار خود پایان دادم.

وی با بیان اینکه از سوی فیده یا سازمان تربیت بدنی هیچ پاداشی برای این مسابقات در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: فکر نمی‎کنم در جریان مسابقه و به خاطر پیاده روی زیاد و رقابت متوالی دچار مشکل شوم من سابقه مسابقه‎ای بیش از 24 ساعت را هم دارم ضمن اینکه ورزش کردن کمک می‎کند در این دیدار به لحاظ آمادگی جسمانی دچار مشکل نشوم.

ملی‌پوش شطرنج ایران با تاکید بر اینکه اولین فردی بود که در ایران خواستار برگزاری رقابت‎های سیمولتانه به منظور رکورد شکنی شد، گفت: آن زمان به خاطر اینکه تازه با کارپوف مسابقه داده بودم برگزاری مسابقه سیمولتانه با 500 بازیکن را به مرتضی محجوب واگذار کردم که خوشبختانه با موفقیت انجام شد.

در جریان نشست خبری احسان قائم مقامی صحبت‎هایی مطرح شد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

* بر اساس قانون کتاب گینس 80 درصد پیروزی‌ها برای ثبت رکورد در این کتاب لازم است.

* پیش‎بینی می‎کنم حرکت اول در مسابقه سیمولتانه بین 13 تا 13.5 دقیقه ادامه داشته باشد اما حرکت در دورهای بعدی سخت‎تر و به زمان بیشتری نیاز دارد.

* حضور نماینده فیده به هنگام برگزاری مسابقه سیمولتانه با 604 شطرنجباز قطعی است. اگر نماینده گینس به ایران نیاید نماینده فیده حکم گرفته و ماموریت‎های مربوط به او را هم انجام می‌دهد.

* رئیس فدراسیون جهانی شطرنج طی نامه‌ای با اعلام اینکه در روسیه با مشغله‎های سیاسی مواجه است از حضور در ایران عذرخواهی کرد .

* احسان قائم مقامی طبق معمول بسیاری از نشست‎های خبری خود به تبعیضی که میان فوتبال با دیگر رشته‎ها گذاشته می‎شود اشاره کرد.

