به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در این خصوص افزود: متاسفانه هنوز بخشی از طلای موجود در بازار هم اکنون زیر استانداردهای لازم تولید می باشد.

مسلم بیات گفت: یکی از مشکلات ما پراکندگی تولید کننده ها است که در مکان های غیر رسمی به تولید مشغول هستند.

وی خاطر نشان کرد: این اداره کل با کد گذاری بر روی مصنوعات طلا و کنترل در مراحل تولید، ضمن نمونه برداری از مراکز عرضه، مصنوعات طلای غیر استاندارد را شناسایی می کند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران با تاکید بر تولید استاندارد گفت: اگر تولیدات با توجه به ضوابط استاندارد صورت گرفته و دارای علامت استاندارد و یا کد شناسایی معتبر باشند، توزیع و عرضه آنها در مراکز فروش بلامانع خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری اتحادیه ها و انجمن تولید کنندگان طلا، فرایند کدگذاری بر روی مصنوعات طلا و جواهر با سرعت انجام گیرد تا از طریق کد مشخص، بتوان مرکز تولید طلای غیر استاندارد را ردیابی کرد.