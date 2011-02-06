به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش باقری در توضیح کنار ماندن نفراتی چون سجاد انوشیروانی، اصغر ابراهیمی و سید مهدی پانزوان که در رقابت های گوانگجو خوش درخشیدند اما در حال حاضر در اردوی تیم ملی حضور ندارند، گفت: تیم ملی متعلق به کسی نیست، بلکه این وزنه برداران هستند که باید با تمرینات منسجم و رکوردهای درخورتوجه، خود را به تیم ملی تحمیل کنند. مدت هاست خبری از انوشیروانی و پانزوان ندارم و اصلا نمی دانم که آنها در حال تمرین کردن هستند یا خیر. اصغر ابراهیمی را هم همین چند روز پیش در فدراسیون دیدم که گفت تمریناتش را دنبال می کند.

وی افزود: فکر می‌کنم رقابت‌های لیگ و قهرمانی کشوری که طی یک ماه آینده برگزار می شود، بهترین فرصت برای آنها و دیگر مدعیان خواهد بود تا با نشان دادن توانایی های خود به اردوی تیم ملی دعوت شوند.

سرمربی تیم ملی در مورد یاسر دادوند و مخالفت باشگاهش با حضور او در دسته 105 کیلوگرم گفت: تشخیص من این است که یاسر دادوند باید در دسته 105 کیلوگرم وزنه بزند اما اگر باشگاه نیروی زمینی اصرار داشته باشد که وزنه بردارش در همان 94 کیلوگرم باقی بماند، من هم چاره ای نخواهم داشت جز اینکه دادوند را از اردوی تیم ملی کنار بگذارم. باشگاه نیروی زمینی هم اگر می خواهد به فدراسیون وزنه برداری کمک ند بهتر است اجازه بدهد تا این وزنه بردار در مرحله نهایی لیگ در همان دسته 105 کیلوگرم وزنه بزند.