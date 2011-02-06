دستگاههای فرهنگی در گلبهار استقرار ندارند

حجت الاسلام سید رضا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران اظهارداشت: علیرغم اینکه برنامه های فرهنگی با نهاد امامت جمعه در شهر گلبهار می باشد ولی متاسفانه برای اجرای برنامه های فرهنگی هیچ گونه بودجه ای از سوی سازمانها و ادارات اختصاص نمی یابد.

وی افزود: در سفر اخیر استاندار خراسان رضوی وی قول داد که تا شش ماه همه ادارات در شهر گلبهار مستقر شود ولی این امر تحقق پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مردم شهر جدید گلبهار برای حل مشکلات اداری به چناران یا مشهد مراجعه می کنند که خیلی از وقت آنان گرفته و هدر می رود.

امام جمعه گلبهار بیان داشت: گلبهار در بین مردم و مسئولین و تقسیمات کشور، شهر است ولی اسم شهررا یدک می کشد و امکانات دولتی در آن نیست.

حجت الاسلام سجادی اظهار داشت: برای احداث حوزه علمیه ومصلی نماز جمعه هشت هکتار زمین گرفته شده که در آینده نزدیک ساخته خواهد شد.

وی با اشاره به دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: وحدت کلمه ای که مردم، در پیروزی انقلاب داشتند، باید تقویت و حفظ شود و با حفظ این وحدت مشتی بر دهان یاوه گویان و استکبار خواهیم زد.

وی افزود: ملت ایران به خود ببالند که انقلاب آنها یک الگو و درس عملی برای سایر ملل شده است و خوشبختانه هر روز شاهد فتح سنگرهای کلیدی در نقاط مختلف دنیا توسط مسلمانان هستیم.

وی ادامه داد: سران کشورهای عربی که ظلم و ستم و اشاعه فساد و فحشاء را به حد اعلا رساندند مسلمانان را به خشم در آورده و این خیزشی که جهان عرب را در برگرفته به تحولی بنیادین در منطقه خاور میانه منتهی خواهد شد و در این تحول اسلام حرف اول را می زند.

حجت الاسلام سجادی بیان داشت: رئیس جمهور یمن که بنا داشت ریاست جمهوری را مورثی کند امروز عقب نشینی کرده است و همچون فرعون مصر به دست و پا افتاده و به فراعنه مصر ملحق خواهد شد.

شهر جدید گلبهار، در 40 کیلومتری مشهد قراردارد و قرار است با افتتاح پروژه های مسکن مهر، 100 هزار تن از جمعیت سرریز مشهد را پوشش دهد.