حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی و پردیس سینمایی وتوس قم رشد و توسعه را نیازمند مشارکت مردم و بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: به لطف الهی با زمینه‌هایی عملی و فکری که در مسئولین استان ایجاد شده است ما شاهد حضور جدی بخش خصوصی در سرمایه گذاری‌ها هستیم و طی سال گذشته این رقم به 30 هزار میلیارد ریال رسیده است که رقم خوشحال کننده‌ای است.



وی با تأکید بر اینکه ظرفیتهای استان قم به مراتب بیش از این مقدار است، تصریح کرد: باید زمینه‌ها برای مشارکت و سرمایه گذاری مردم در بخش خرد و کلان فراهم و موانع از سر راه برداشته شود تا کشور به جایی که شایسته آن است برسد.



سرمایه گذاری بخش فرهنگ استان باید تقویت شود



موسی‌پور بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در همه زمینه‌ها تأکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها به خصوص فرهنگ باید تقویت شود و چون سرمایه گذاران تمایل زیادی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند باید در حوزه فرهنگ جذابیت ایجاد کرد تا شاهد رشد این بخش باشیم.



وی تصریح کرد: همه این تلاش‌ها در بخش فرهنگ وقتی موثر خواهد بود که منجر به تقویت هنجار‌ها و هویت دینی و ملی شود در غیر این صورت نه تنها ارزشی ندارد بلکه ضد ارزش نیز خواهد بود و تفکیک بین فرهنگ دینی و عمومی خطا است.



استاندار قم با تأکید بر اینکه فرهنگ عمومی کشور ما‌‌ همان فرهنگ دینی است، گفت: هر کار فرهنگی که در جامعه انجام می‌گیرد باید به تقویت اخلاق و آموزه‌های دینی منجر شود و وظیفه مسئولان فرهنگ استان نیز همین است و باید در همه فعالیت‌های فرهنگی در استان این رویکرد مد نظر قرار بگیرد.



وجه غالب انقلاب ایران فرهنگی است



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وجه غالب انقلاب ایران فرهنگی است، اظهار داشت: هر انقلابی معمولا به جهتی شناخته می‌شود برای مثال در برخی از انقلاب‌ها رنگ اقتصاد و در تعدادی وجه سیاسی پر رنگ‌تر است و برخی انقلاب‌ها را انقلاب اجتماعی می‌نامند اما جبهه غالب و شاخص اصلی در انقلاب اسلامی ایران فرهنگ است و به همین دلیل آثار و تاثیرگذاری آن بسیار عمیق می‌باشد چرا که فرهنگ خمیرمایه همه امور است.



موسی‌پور با تاکید بر اینکه قم یک شهر فرهنگی و وجه غالب آن فرهنگ است، تصریح کرد: در شهر قم منابع عظیم و استعدادهای سرشار فرهنگی نهفته است که برای ارائه آن نیاز به زیرساخت‌های مختلف می‌باشد که یکی از آن‌ها مجتمع‌های فرهنگی و سینما است.



وی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای عمرانی استان توسعه و زیرساخت‌های فرهنگی است که باید به آن بیش از گذشته بها داده شود، گفت: کلان شهر قم با توجه به منابع غنی فرهنگی آن، بیش از این نیازمند احداث مجتمع‌های فرهنگی است.



تالار مرکزی شهر تا سال 91 به بهره برداری می‌رسد



استاندار در ادامه با اشاره به پروژه‌های فرهنگی تصویب شده و یا در حال ساخت در استان بیان داشت: در سفر مقام معظم رهبری به قم 15 پایگاه فرهنگی تصویب شد که در طول مدت سه تا چهار سال آینده احداث خواهند شد که از جمله آن‌ها تالار مرکزی شهر می‌باشد که کار احداث آن آغاز شده است و انشاء الله تا سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.



قم صاحب شهرک سینمایی می‌شود



وی شهرک سینمایی را از جمله دیگر مصوبات سفر رهبری نام برد و گفت: با احداث این شهرک سینمایی هم فعالیتهای فرهنگی استان قوت می‌گیرد و هم ساخت و ساز فیلم‌های ماندگار دینی در آن انجام می‌گیرد.



موسی‌پور مجتمع‌های شهید آوینی و کتابخانه مرکزی را از دیگر پروژه‌های فرهنگی استان برشمرد و افزود: امیدواریم با ساخت و ساز مورد نیاز در بخش فرهنگ منابع و استعدادهای سرشار فرهنگی استان بروز و ظهور بیشتری یابد.