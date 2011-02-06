به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز عباسی با اشاره به اهمیت توجیه و تبیین طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع برای متخصصان رشته‌های مختلف علوم پزشکی گفت: با توجه به اینکه با اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده پزشکان متخصص به عنوان سطح دوم ارایه خدمات درمانی به مردم نقش مهمی در تامین سلامت جامعه خواهند داشت باید فقدان انگیزه و عدم اعتماد آنان درباره اجرای این طرح را که ناشی از تبیین نشدن صحیح هدف و ماهیت طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است، به خوبی در نظر گرفت.

وی افزود: در حال حاضر عموم پزشکان متخصص نگرانند که با اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع تعداد بیماران و مراجعان آنها کاهش یافته و بر میزان درآمدشان تاثیر منفی داشته باشد که همین موضوع به نوعی عدم مقبولیت و همراهی پزشکان متخصص را با اجرای این طرح به دنبال داشته است.

عباسی با اشاره به برگزاری همایش "پزشک خانواده و نظام ارجاع، چالشها و چشم‌اندازها" ابراز امیدواری کرد که بررسی نگرانیها و سئوالات پزشکان متخصص کشور به عنوان یک چالش مهم در راه اجرای این طرح، در این همایش مورد توجه قرار گیرد.

اولین همایش "پزشک خانواده و نظام ارجاع، چالشها و چشم‌اندازها" 23 بهمن ماه توسط سازمان نظام پزشکی با همکاری شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما و برخی ارگانهای متولی حوزه سلامت کشور برگزار خواهد شد.