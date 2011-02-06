به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، افشین کاظمی پس از پیروزی تیمش در دیدار برابر راه ساری اظهار داشت: انتظار بر این بود بین دو تیم گیتی پسند و فولاد ماهان یک تیم قهرمان لیگ شود اما تیم منصوری از همین رقابت استفاده کرد و توانست روز به روز خود را به قهرمانی نزدیک و نزدیک تر کند.

وی ادامه داد: البته هنوز از کسب عنوان قهرمانی نا امید نیستیم و تلاشمان را برای قهرمانی می کنیم اما در صورتیکه گیتی پسند قهرمان نشود چیزی از ارزشهای این باشگاه نوپا کم نمی شود چراکه تمام شرایط در این باشگاه حرفه ای بود و باید به این مدیریت خوب تبریک گفت.

بازیکن ملی پوش گیتی پسند با بیان اینکه حق هواداران پر شور گیتی پسند در این فصل قهرمانی بود، افزود: برای باشگاهی که تنها هفت ماه از تاسیس آن می گذرد، حضوردر جمع مدعیان قهرمانی نیز با ارزش است و به اعتقاد من نباید تلاشهای صورت گرفته توسط مدیریت و مالک باشگاه به خاطر کسب نشدن قهرمانی پنهان شود.

کاظمی درباره دیدار برابر راه ساری نیز گفت: امروز بازیکنان نتواسنتند بازی همیشگی خود را به نمایش بگذارند، باید به راحتی این دیدار را می بردیم اما تیم حریف دفاعی بازی میکرد و اجازه نمی داد بازی زیبایی شکل بگیرد، اگر راه ساری کمی از دفاع کردن دست بر می داشت پیروزی به سادگی برای گیتی پسند به دست می آمد.