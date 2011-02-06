دانشگاه علوم و معارف قرآنی در اردبیل راه اندازی می شود

حجت الاسلام شهاب الدین حسینی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: برای ساخت این دانشگاه 13 هکتار زمین در اختیار این اداره قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بزودی با تامین اعتبارات لازم کلنگ احداث این طرح به زمین زده خواهد شد، اضافه کرد: اجرای این طرح در رشد و بالندگی افرادی که دسترسی به کلاسهای آموزش قرآن و معارف دینی را ندارند، بسیار موثر است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه استان اردبیل ظرفیت لازم را برای پرورش نیرو های متخصص در حوزه علوم دینی و قرانی دارد، افزود: این استان خواستگاه شیعه است و باید در ترویج معارف قرآنی بیشتر تلاش کرد.

وی از مساعدتهای مالی اوقاف برای ساخت و توسعه مصلاهای استان خبر داد و تصریح کرد: از مجموع هزار میلیارد ریال هزینه شده برای ساخت مصلا در استان طی سه سال گذشته، بالغ بر 200 میلیارد ریال از سوی اداره اوقاف پرداخت شده است.

حسینی همچنین با بیان اینکه امسال بیش از 100 محفل قرآنی با حضور اساتید برجسته استانی و کشوری در اردبیل برگزار شده است، یادآور شد: علاوه بر این در سال جاری طرح جمع آوری قرآنهای فرسوده از مساجد اردبیل اجرا و هفت هزار جلد قرآن کریم جدید در سطح مساجد توزیع شده است.

وی برگزاری نشستهای قرآنی، حمایت از پژوهشگران قرآنی و هیئات فرهنگی، اعزام چهره های موفق در حوزه مسائل دینی و قرآنی به خارج از استان و یا کشورهای دیگر و... را از دیگر برنامه های این اداره در راستای ترویج فرهنگ معارف قرآنی در استان عنوان کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در پایان خاطر نشان کرد: امسال 400 مبلغ دینی نیز برای ترویج فرهنگ قرآنی به مناطق محروم و روستایی استان بویژه مناطق مرزی اعزام شده است.