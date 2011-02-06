به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جشنواره کتاب‌های نفیس و نسخ خطی ایران صبح امروز با حضور علی‌اکبر اشعری رئیس شورای سیاستگذاری، محمود اسماعیلی دبیر این جشنواره و سیدمسعود ناصری مدیر اجرایی آن در محل سازمان اسناد ملی ایران برگزار شد.

اشعری: فرصتی برای انتقاد از جشنواره فراهم شود

در ابتدای این نشست علی‌اکبر اشعری با اشاره به جایگاه و اهمیت نسخه‌های خطی در میان جوامع مختلف، به غنای ایران در این حوزه پرداخت و با تاکید بر لزوم شناساندن گنجینه فرهنگی و تمدنی کشورمان به مردم و نیز شهروندان کشورهای مختلف، برگزاری جشنواره کتاب‌های نفیس و نسخ خطی را نخستین گام مهم ایران در این راستا برشمرد.

اشعری همچنین به روند ارسال فراخوان و دریافت آثار توسط دبیرخانه این جشنواره اشاره کرد و گفت: پس از این فراخوان ما 540 اثر دریافت کردیم و این آثار توسط مبرزترین و برجسته‌ترین کارشناسان حوزه‌هایی مانند صنعت چاپ، نگارگری و صحافی در دو مرحله داوری شد.

وی افزود: پس از پایان مرحله اول 39 اثر به داوری نهایی راه یافت و کارشناسان جشنواره در دهه فجر امسال یکبار دیگر آثار اخیر را مورد بازبینی قرار دادند.

به گفته رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره کتاب‌های نفیس و نسخ خطی ایران تمامی آثار راهیافته به مرحله نهایی این جشنواره از شنبه هفته آینده (23 بهمن) در گالری ساختمان گنجینه اسناد ملی به نمایش درمی‌آید و این نمایشگاه تا 27 همین ماه دایر است.

اشعری با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این حرکت گفت: از مسئولان جشنواره خواسته‌ایم بلافاصله پس از برگزاری نخستین دوره شاخص‌های انتخاب آثار برتر را اعلام کنند و یک بازه زمانی برای دریافت انتقادات به جشنواره در نطر بگیرند و مجموع این نظرات به عنوان ملاک‌های داوری در سال آینده اِعمال شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نسخ خطی ایران برای محققان خارج از کشور، از همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت ارشاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در برگزاری نخستین جشنواره کتاب‌های نفیس و نسخ خطی ایران قدردانی و ابراز امیدواری کرد دوره‌های آتی این جشنواره به صورت بین‌المللی برگزار شود.

رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره کتاب‌های نفیس و نسخ خطی ایران همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که "آیا بهتر نبود بخشی از این جشنواره هم به موضوع قاچاق نسخه‌های خطی به خارج از کشور اختصاص می‌یافت؟" گفت: این موضوع بسیار مهمی است اما متفاوت از بخش‌های جشنواره است و جزو اهداف آن نیست هر چند به آسیب‌شناسی این مسئله هم کمک می‌کند.

اشعری افزود: هدف این جشنواره ترغیب ناشران به انتشار آثار نفیس و دستنویس و توجه بیشتر به نسخه‌های خطی و در مجموع تولید کتاب‌های نفیس است. ما موضوع خروج نسخه‌های خطی را در کمیته ملی حافظه جهانی و نیز بحث مربوط به جایزه جهانی فردوسی پیگیری می‌کنیم.

اسماعیلی: توسعه چاپ موجب غفلت از کتاب آرایی شد

محمود اسماعیلی دبیر نخستین جشنواره کتاب‌های نفیس و نسخ خطی ایران هم در این نشست خبری با اشاره به سابقه ایران در کتابسازی و کتاب‌آرایی در عین حال گفت: با توسعه صنعت چاپ از این مقوله‌ها (کتاب‌سازی و کتاب‌آرایی) غافل شدیم و هدف ما در این جشنواره عطف توجه بیشتر به این موضوع بوده است.

وی افزود: منظور ما از کتاب نفیس در این جشنواره کتاب باکیفیت است و در تعریفی هم که از این نوع کتاب ارائه کرده‌ایم، لزوماً کهنگی و قدمت تداعی‌کننده نفاست نیست و از دیگر سو لوکس و گران بودن هم از معیارهای ما برای نفاست نیست.

دبیر نخستین جشنواره کتاب‌های نفیس و نسخ خطی ایران گفت: ما به دنبال کیفیت محتوایی و ظاهری کتاب هر دو هستیم. ما در خلال جلسات داوری به یکسری ضوابط و معیارها رسیده‌ایم که در قالب یک درسنامه به ناشران فعال در کار چاپ کتاب‌های نفیس ارائه می‌شود.

اسماعیلی سپس به بخش‌های جشنواره پرداخت و کتاب‌های هنری، کتاب‌های مقدس و مذهبی، کتاب‌های ایرانشناسی و کتاب‌های چاپ عکسی یا نسخه برگردان (فاکسیمیله) را بخش‌های 4 گانه این جشنواره برشمرد و ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری این جشنواره چاپ فاکسیمیله در کشو ر رواج یابد و از این طریق نسخ خطی عمومی‌تر شوند و در دسترس همگان قرار گیرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز دومین دوره جشنواره کتاب‌های نفیس و نسخ خطی ایران خبر داد و با اشاره به دائمی‌ شدن دبیرخانه آن، گفت: جشنواره دوم قبل از پایان امسال کارش را آغاز می‌کند و امیدواریم بتوانیم با برپایی مداوم این جشنواره رابطه بین ناشران آثار نفیس و هنرمندان را تقویت کنیم.

به گفته دبیر نخستین جشنواره کتاب‌های نفیس و نسخ خطی ایران فراخوان آن برای بیش از 60 ناشر ارسال شد و قریب به 95 درصد آنها با ارسال 540 اثر به این فراخوان پاسخ مثبت دادند.

5 اثر در نخستین جشنواره کتاب‌های نفیس و نسخ خطی ایران برگزیده شدند

اسماعیلی همچنین از انتخاب 5 اثر به عنوان برگزیده از میان 39 اثر راهیافته به مرحله پایانی داوری این جشنواره خبر داد و گفت: مراسم اختتامیه جشنواره از ساعت 15 تا 18 روز چهارشنبه (27 بهمن) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران برگزار می‌شود.

در پایان این نشست خبری از تندیس جشنواره کتاب‌های نفیس و نسخ خطی ایران که به شکل کتاب و با جلد چرمی طراحی و ساخته شده است، رونمایی شد.

"قرآن، نهج‌البلاغه و سایر کتاب‌های مذهبی نفیس"، "دیوان‏های شعر نفیس"، "کتاب‌های ایرانشناسی نفیس"، "کتاب‌های نفیس هنری در رشته‏های مختلف" و "کتاب‌های نفیس چاپ‌شده از روی نسخ خطی" موضوعات محوری این جشنواره بوده است. این جشنواره با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگستان هنر، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کمیته ملی یونسکو در ایران و موسسه فرهنگی - هنری فرانگر سبز برگزار می‌شود.