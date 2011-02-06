به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قصد دارد حمید بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری را به عنوان مشاور خود در امور حمل و نقل منصوب کند.

پیش از این، برخی رسانه ها از احتمال انتصاب بهبهانی به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری توسط رئیس جمهور خبر داده بودند که البته وی در گفتگویی با مهر از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی سه شنبه که به بررسی استیضاح وزیر راه و ترابری اختصاص داشت، عدم اعتماد خود به این وزیر را با 147 رای موافق، 78 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 234 رای ماخوذه از میان 242 نماینده حاضر اعلام کردند.