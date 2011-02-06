به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این تجمع که ظهر یکشنبه و در هوای سرد منطقه ولیعصر(عج) تبریز صورت گرفت، معترضان با سردادن شعارهایی به زبان فارسی و آذری اقدام دولت جمهوری آذربایجان در وضع قانون ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی و دانشگاه های این کشور را محکوم و بر حمایت از دانش اموزان و دانشجویان محجبه تاکید کردند.

شهروندان معترض تبریزی در این تجمع شعارهایی مانند "منع حجاب و پوشش، خیانت است به قرآن"، "دانشجوی مسلمان حمایتت می کنیم"، "آذربایجان میلتی قبول ائتمز ذللتی" ( ملت آذربایجان ذلت را نمی پذیرد)،"حجاب مخالف لری اولملیدی اولملی" ( مخالفان حجاب محکوم به مرگند) و "آذربایجان اولکه سی همیشه آباد اولسون؛ حجاب گره اوردادا بیزه تای آزاد اولسون" ( خاک آذربایجان همیشه آباد باشد؛ حجاب باید در آذربایجان هم آزاد باشد) اقدام دولت جمهوری آذربایجان را به شدت محکوم کرده و خواستار تجدیدنظر دولت آذربایجان در تصمیم خود شدند.

در این تجمع باشکوه، حضور گروه های دانش آموزی و دانشجویی بیش از دیگر اقشار معترض ملموس بود ضمن اینکه شماری از اساتید دانشگاه، مسئولان دستگاه های فرهنگی و خانواده های شهدا نیز حضور چشمگیری داشتند.

پوشش گسترده خبری توسط گزارشگران شبکه های تلویزیونی بین المللی و شرکت عکاسان و خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاری ها از نکات قابل تامل این تجمع اعتراض آمیز بود.

یک دانش آموز شرکت کننده در این تجمع با قرائت متنی خطاب به "مهربان علی اوف" همسر الهام علی اوف رئیس جمهور آذربایجان در تمجید ارزش های حجاب خواستار توجه به ساختار شیعی مردم این کشور شد و این متن را در قالب یک بسته فرهنگی شامل یک چادر و مکتوبات جمعی از دانش آموزان محجبه تبریزی به کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز تقدیم کرد.