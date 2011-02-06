به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه محمدرضا ساکت آمده است:" سخنان علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در برنامه 90 دوشنبه 11/11/89 مبنی بر حرکت جدید فوتبال ایران به سوی توسعه، پیشرفت و درآمدزایی و راهکارهایی که بر لزوم تامین درآمد فوتبال از فوتبال ارائه شده، همه ما را بر آن می‌دارد با عزمی راسخ به احقاق حقوق باشگاه‌ها در حوزه حق پخش تلویزیونی بپردازیم."

در ادامه این نامه می‌خوانید:" پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌ها که در عمده کشورهای دنیا یک مسئله نهادینه شده است، در کشور ما با انبوهی از سنگلاخ‌ها، دست اندازها و توجیهات شبه قانونی همراه شده و ماحصل آن اینگونه است که تاکنون باشگاه‌ها نتوانسته‌اند از این ظرفیت توانمند در آمدزایی استفاده و در غیاب این حق طبیعی مدام با مشکلات و معضلات مالی دست به گریبان بوده‌اند."

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در بخش دیگری از این نامه آورده است: "سخنان علی کفاشیان در برنامه 90، اقدامات فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ حرفه‌‎ای و حتی اتحادیه فوتبال که به لزوم حرکت این سه نهاد به سوی در آمدزایی و اخذ حق پخش تلویزیونی از صدا و سیما تاکید کرده بود، راهی است که نباید آنان را در این راه تنها گذاشت و قطعا بدون موضع جدی، قاطع و عاری از نوسان تمامی باشگاه‌های ایران تحقق این مهم امکان پذیر نیست."

در ادامه این نامه آمده است:" اینجانب به عنوان برادری کوچک از همه مدیران باشگاه‌های لیگ برتری استدعا دارم چنانچه به عملیاتی کردن حق پخش تلویزیونی تا حصول نتیجه قطعی و دریافت پاسخ مثبت از صدا و سیما موافق هستید و تا پایانی روشن برای تحقق این موضوع، باشگاه متبوع تان در این راه اصرار و تاکید دارد، به طور رسمی موضع خود را در این باره علنی سازید تا با یاری خدا و اتحاد باشگاه‌های ایران فدراسیون بتواند نظر مراجع ذیصلاح را به احقاق حقوق مسلم باشگاه‌ها جلب کند و این حق برای باشگاه ها اجرایی شود و چنانچه صدا و سیما و مبادی مربوطه نسبت به پرداخت نکردن این حق پافشاری کنند، آنگاه همه با هم در یک حرکت عملی بتوانیم پاسخ و واکنش یکسان و متحد را به این عدول و فرار از پرداخت حق پخش تلویزیونی که تاکنون حق باشگاه ها را به طور گسترده تضییع کرده، داشته باشیم."

در بخش پایانی نامه ساکت آمده است:" البته اقدامات جناب علی کفاشیان و عزیز محمدی در راستای یافتن منابع جدید برای فروش امتیاز ضبط و پخش مسابقات از طریق شبکه های جدید نیز در دستور پیگیری است که این امر می‌تواند مسیر و گام‌های بعدی در احقاق این حقوق باشد که اقدام این بزرگوران قابل تقدیر و سپاسگزاری است."