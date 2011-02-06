اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقات استانی تنیس روی میز در دو بخش تیمی و انفرادی آغاز شد.

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مسابقات استانی تنیس روی میز با حضور 12 تیم از امروز به مدت دو روز در مجموعه ورزشی شش هزار نفری غدیر برگزار می شود.

اسامی تیمهای حاضر در این مسابقات شرکت کرده اند سازمان تامین اجتماعی ارومیه، اتاق بازرگانی، شرکت حملو نقل پایانه ها، بانک تجارت، آذربایجان 1و2، امید ارومیه، نوجوانان ارومیه، شرکت ساختمانی دژپی، سلماس، میاندوآب و سایپا است.

در مرحله اول این دور از رقابتها تیمهای اتاق بازرگانی، شرکت حمل و نقل پایانه ها، میاندوآب و سازمان تامین اجتماعی ارومیه به مرحله نهایی برای بدست آوردن مقامهای اول تا چهارمی رقابت خواهند کرد.

بخش انفرادی این مسابقات از روز دوشنبه 18 بهمن آغاز خواهد شد .

پایان مسابقات لیگ دسته سه فوتبال کشور

از سری مسابقات لیگ دسته سه فوتبال کشور نمایندگان آذربایجان غربی دو دیدار در مورخه 16 بهمن برگزار کردند

مسابقات لیگ دسته سه فوتبال کشور با یک پیروزی و یک تساوی برای نمایندگان شایسته استان آذربایجان غربی رقم خورد . چی چست ارومیه توانست با یک بازی خوب و با شایستگی تمام در خانه حریف چهار بر صفر تیم شهرداری تبریز را شکست دهد و شمس خوی هم تیم انتظام تهران را با نتیجه یک بر یک متوقف کرد.

برگزاری مسابقات هندبال دسته اول باشگاههای ایران

بیست و سومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی دسته اول باشگاههای ایران روز شنبه 16 بهمن در شهرستان خوی آغاز شد .

مسابقات هندبال قهرمانی دسته اول باشگاههای ایران با حضور 13 تیم در سه گروه سه تیمی و یک گروه چهارتیمی با برگزاری پنج دیدار در سالن شهید چمران شهرستان خوی پیگیری شد .در دیدارهای برگزار شده تیمهای قوشچی، مهدیشهر، سیمان خمسه اردبیل و همدان در برابر حریفان خود صاحب برتری شدند و یک دیدار نیز با نتیجه مساوی پایان پذیرفت.

همدان با نتیجه 31 بر 23 از سد تیم کرمانشاه گذشت، سیمان خمسه اردبیل با حساب 32 بر 25 در برابر ارژن قزوین صاحب برتری شد، مهدیشهر سمنان 29 بر 24 کوشش رادیاتور خوی را شکست داد، قوشچی ارومیه 25 بر 20 خمین را مغلوب کرد و دیدار دو تیم هیئت هندبال میانه و نیروی زمینی تهران 26-26 مساوی شدند.

این مسابقات تا بیست و یکم بهمن ماه جاری ادامه خواهد داشت.