آغاز عملیات عمرانی نیروگاه 7 مگاواتی شهید اسماعیل نسب

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید هاشمی زاده امروز در یک نشست خبری با تاکید بر ضرورت تامین برق مطمئن و پایدار برای بخش صنعتی کشور گفت: از آنجا که اولویت اول وزارت نیرو تامین برق مورد نیاز بخش خانگی است و اگر کمبودی بر سر راه تامین برق مطمئن در کشور بوجود آید، سایر بخش ها با محدودیت توزیع برق مواجه خواهند شد، توسعه نیروگاههای کوچک و متوسط و مولدهای مقیاس کوچک و تولید پراکنده برق می توانند راهکار مناسبی برای تامین برق مطمئن بخش صنعت کشور باشند.

سرمایه گذار نیروگاه شهید اسماعیل ‌نسب افزود: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری های دولت و نیز با توجه به تغییرات پیش رو در صنعت برق و پیشرفت تکنولوژی در چند سال اخیر، شرکت مولدان البرز نیرو به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در احداث نیروگاههای مقیاس کوچک بنا دارد تا با احداث و گسترش این نوع واحدهای نیروگاهی در راه خدمت رسانی هرچه بیشتر به ایران اسلامی گام بردارد.

وی تصریح کرد: براساس تعریف، به مجموعه ای از دستگاهها و یا تاسیسات تولید برق که اتصال آن به شبکه توزیع محلی از نظر فنی امکانپذیر باشد و ظرفیت عملی تولید آن در محل اتصال به شبکه توزیع از 25 مگاوات بیشتر نباشد، نیروگاه مقیاس کوچک اطلاق می شود.

هاشمی‌زاده گفت: در نیروگاه 7 مگاواتی شهید اسماعیل نسب، سیستم بهینه‌سازی مصرف سوخت chp به کار گرفته شده است. chp سیستمی است که در آن حرارت خروجی از مولدها به صورت مستقیم مورد استفاده قرار گرفته، همچون استفاده در گلخانه و یا کوره و نظایر آن و یا برای تولید آب گرم و بخار و یا کاربردهای دیگر بازیافت می شود که به این ترتیب بازده موثر این مجموعه 1.5 برابر متوسط بازده نیروگاههای حرارتی است.

وی در تشریح برخی از مزیتهای این سامانه افزود: تولید ترمودینامیکی همزمان توان و گرما، افزایش راندمان حرارتی مولدهای تولید برق تا 90 درصد، کاهش هزینه های تولید انرژی، پایداری تولید توان، بهره وری بهینه از منابع انرژی، استفاده هرچه بیشتر از فضای موجود در اتاقهای تاسیسات، کاهش آلاینده ها و گازهای گلخانه ای، جلوگیری از اتلاف 20 درصدی انرژی برق در شبکه انتقال و توزیع و نیز هزینه های پایین تعمیر و نگهداری از جمله این مزیتها است.

هاشمی زاده گفت: نیروگاههای مقیاس کوچک حاشیه امنی برای تولیدکنندگان بخش صنعتی هستند که به نظر می رسد تولیدکنندگان باید مورد حمایت وزارت نیرو قرار گیرند.

وی اظهار داشت: برای شروع احداث یک نیروگاه مولد کوچک و تولید پراکنده 700 تا 800 میلیون تومان باید در مرحله اول منابع مالی صرف شود اما برای هر مگاوات باید حداقل یک میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد.