به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد نصرتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست این مدیریت افزود: جذب، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی به ارزش 15 میلیارد ریال در مراکز ملکی سطح استان از جمله اقدامات این مدیریت است.

وی اظهار داشت: ساخت و ساز و پیگیری پروژۀ هشت هزارمتری طرح توسعه بیمارستان حکیم جرجانی گرگان که مشتمل بر بخشهای کلینیکی، پاراکلینیکی و فوق تخصصی تصویربرداری خواهد بود، از دیگر دستاوردهاست.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اخذ مجوزات لازم جهت توسعه پارت C,D بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گنبدکاووس که 60درصدعملیات ساختمانی آن به پایان رسیده و 40 درصد دیگر نیز تا سال آتی به انجام خواهد رسید و تعداد 100 تخت بستری به تختهای تأمین اجتماعی استان خواهد افزود، از دیگر موراد است.

نصرتی بیان داشت: تعداد 71 نفر نیروی تخصصی و فوق تخصصی طی سالهای 89-88 در استان جذب شدند.

مدیردرمان تامین اجتماعی گلستان یاداورشد: استمرار سیستم های مدیریت کیفیت در کلیه مراکز درمانی مستقیم و غیرمستقیم و تلاش و برنامه ریزی جهت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) که درسطح سازمان تأمین اجتماعی در بین مراکز شمال کشور برای اولین بار انجام خواهد شد، از جمله اقدامات است.

وی با اشاره به اینکه بیمارستانهای تأمین اجتماعی استان هر دو دارای ارزشیابی درجه یک هستند افزود: همکاران ما در بخشهای مختلف تلاش کرده اند و ثمرۀ تلاش آنها اخذ اپرو عالی در شش سال متوالی در هر دو مرکز بستری استان بود، که توسط تیم فوق تخصصی ارزشیابی و رتبه دهی شده است.



نصرتی با اشاره به رضایتمندی بیش از 85 درصدی بیمه شدگان استان از خدمات درمانی ارائه شده به برخی از مشکلات موجود اشاره کرد.